 İMBULA KEYİFSİZ – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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HEPSİ
    11 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    KEYİFSİZ

    İMBULA KEYİFSİZ
    SPORTİF Direktör Cenk Ergün geçtiğimiz hafta ilgilenip alamadıkları 3 isimden birinin Giannelli olduğunu açıklamıştı. Ancak Stoke'un Toulouse'a kiraladığı İmbula'nın yüzü gülmedi. Forma giydiği 4 maçta, Toulouse 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik aldı.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:53
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