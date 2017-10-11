 Hollandalıların Sneijder kararı – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Hollandalıların kararı

    Hollandalıların Sneijder kararı

    Galatasaray'dan ayrılan Wesley , Nice'te kayboldu gitti.

    Kilolarını veremeyen Hollandalı yıldız, Fransız ekibinde kadroya giremiyor. Hollanda'da yapılan ankette ile ilgili 3 şıklı soru yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 45'i "Futbolu bıraksın" derken yüzde 34'ü Ajax'a dönsün" seçeneğini işaretledi. Yüzde 11'lik kesim ise Wes'in kariyerine Nice'te devam etmesi gerektiğini belirtti.

    SADECE 3 MAÇ OYNADI
    Wesley Sneijder bu sezon Nice formasıyla sadece 3 karşılaşmaya çıkabildi. Cimbom'un eski yıldızının forma giydiği maçlarda Nice, Napoli'ye 2-0, Amiens'e 3-0 kaybetti. Guingamp'ı ise 2-0 yendi. Sneijder'in golü veya asisti bulunmuyor.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:05
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