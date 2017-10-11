Hakan Balta'dan kahvaltı göndermesi
Galatasaray'ın tecrübeli defans oyuncusu Hakan Balta hakkında çıkan "Florya'da kahvaltı bile yasak" haberine paylaştığı fotoğrafla göndermede bulundu.
Dün hakkında çıkan "Florya'da kahvaltı bile yasak" haberine sosyal medyadan göndermede bulundu.
Hakan Balta sosyal medyadan Florya'da kahvaltı fotoğrafı paylaşarak hakkında çıkan iddiaları yalanladı.
İşte o fotoğraf...
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:43
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Yorum
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