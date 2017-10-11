Hakan Balta'dan gönderme
Galatasaray'ın tecrübeli defans oyuncusu Hakan Balta hakkında çıkan "Florya'da kahvaltı bile yasak" haberine paylaştığı fotoğrafla göndermede bulundu
Dün hakkında çıkan "Florya'da kahvaltı bile yasak" haberine sosyal medyadan göndermede bulundu.
Hakan Balta sosyal medyadan Florya'da kahvaltı fotoğrafı paylaşarak hakkında çıkan iddiaları yalanladı.
İşte o fotoğraf...
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:26
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BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP
Toplam 8
Yorum
FC LİVERPOOL ULAN BU BEŞİKTAŞ TARAFTARI DÜNYADA GÖRDÜĞÜM FUTBOL BİLGİSİ EN SIFIR TARAFTAR GURUBU NEGRODE BU SEZON 5 GOL BİLE ATAMAZ GUİZA ONDAN DAHA İDİ.
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BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP
Toplam 8
Yorum
marasli cenk tosun cok kaltileti bir oyuncu en azindan 25-40 eder. ingilizlere gidecegine bjk kalsin. ispanyol iyi ama bjk büyük mü tartilisir
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BAYILTIYOR!
Toplam 4
Yorum
1905gs Gomis tek başına bir şey yapmaz -forvert mutlaka alınmalı-Torres alınsa super olur.
Hakan Balta'dan gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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