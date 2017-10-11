 Hakan Balta'dan gönderme – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Hakan Balta'dan gönderme

    Hakan Balta'dan gönderme

    Galatasaray'ın tecrübeli defans oyuncusu Hakan Balta hakkında çıkan "Florya'da kahvaltı bile yasak" haberine paylaştığı fotoğrafla göndermede bulundu

    Dün hakkında çıkan "Florya'da kahvaltı bile yasak" haberine sosyal medyadan göndermede bulundu.

    Hakan Balta sosyal medyadan Florya'da kahvaltı fotoğrafı paylaşarak hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

    İşte o fotoğraf...

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:26
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