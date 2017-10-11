G.SARAY YENİ YILDIZINI BULDU

Galatasaray, alt yapıdan yetişen 19 yaşındaki orta saha futbolcusu Celil Yüksel ile resmi sözleşme imzaladı. Celil bu sezonki performansı ile dikkatleri üzerine çeken isim olmuştu. 1998 doğumlu Celil Yüksel bu sezon U21 Ligi'nde lider olan Galatasaray ile 6 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Orta sahada iki yönlü oynayan Celil Yüksel'in lakabı ise Modric. Alt yapı hocaları da Celil'in oyun stilini Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Luka Modric'e benzetiyor. Igor Tudor'un Celil'i U21 maçlarında izlediği ve beğendiği bu nedenle resmi sözleşme imzalanmasını istediği öğrenildi. Celil zaman zaman A takım ile idmanlara da çıkıyordu.







'AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDERİM'

Resmi sözleşmeye imza attığı fotoğrafları instagram hesabından paylaşan genç yıldız adayı ayrıca "Bugün hayatımın en güzel günlerinden bir tanesi 6 senedir formasını taşıdığım kulübümle profesyonelliğe adım attım işte asıl iş bundan sonra üstümde emeği olan kahrımızı çeken aileme kulüp çalışanlarına ve hocalarıma ve beni destekleyen arkamda duran bütün taraftarlara ayrı ayrı teşekkür ederim artık daha fazla çalışmaya devam..." notunu düştü. 15 kez Milli Takım'ın ceşitli kategorilerine davet edilen genç oyuncu 2012 yılında Ayazağaspor'dan transfer edilmişti.







