G.SARAY MÜTHİŞ
Sarı-kırmızılı takımı çok beğendiğini ifade eden Cevad Prekazi, “Bugüne kadar bir Türk takımı böyle futbol sergilemedi. İgor Tudor’u da tebrik ettim” diye konuştu
Milli takımın durumu da değerlendiren Cevad Prekazi şöyle konuştu: "Genç takımlar iyi netice alıyorlar ama nerede o isimler. Bunlar aslında federasyonun suçu... Bana göre hepsinin istifa etmesi lazım. Balık baştan kokar. Lucescu da istifa etmeli. Lucescu oyuncuları tanımıyor. 80 milyon nüfus var, maddi ve manevi her şey var ama sonuç rezil." Tartışmalı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili ise "Maçı izledim. Hakem hapse girmeliydi. Çok hata yaptı" diye konuştu.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:17
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MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!
Toplam 8
Yorum
eğer lobilerin sistemi yönettiğini anlamak isterse bir sonraki hamleyi dikkatle takip edin.Yok eğer yılmaz vural,rıza çalımbay,ertuğrul sağlam gelirse o zaman birşeyler değişmeye başlamış dem
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Fener sola oyuncu bakıyor
Toplam 9
Yorum
Miyane Şunlara bir bakın hele işe yarar mı? Davide Santon, Luke Shaw.
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GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ
Toplam 6
Yorum
83Karakartal Olmaz, çünkü Belhanda durarak oynayan Alex tipi bir oyuncu, koridor oyuncusu değil...Hem safkan solak sayısı çok az takımda...
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