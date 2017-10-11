Galatasaray şaha kalktı

Geçen sezon özellikle sezonun ikinci yarısında neredeyse boş tribünlere oynayan Galatasaray, sezonun başlamasıyla beraber oynadığı 3 iç saha maçında toplamda 117.775 taraftarı tribüne çekti.

Galatasaray'ın Süper Lig'de bu sezonki seyirci ortalaması

Sırasıyla Kayserispor maçında 31.394, Kasımpaşa karşısında 44.693 ve de Karabükspor maçında da 41.688 biletli seyirci Galatasaray'ı Türk Telekom Stadı'nda izledi.

Galatasaray, bu sezon bu 3 maçta 39.258 seyirci ortalaması yakaladı.

GEÇEN SEZONA 16 BİN FARK

Seyircisayılari.com'a göre Galatasaray, geçen sezon 23.288 ortalamaya oynamıştı. Cimbom, bu sayıyı yaklaşık 16 bin taraftar arttırarak bu sezon 39.258'e çıkardı. Sarı-Kırmızılılar Avrupa'da en çok seyirci ortalamasına sahip 35 takım arasına da girmeyi başardı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı 9. hafta derbi maçında da tribünlerin tamamen full olması bekleniyor.