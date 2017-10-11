Galatasaray şaha kalktı
Galatasaray, Süper Lig'de 19 puanla liderliğini sürdürürken bu sezon sergilediği performansla taraftarlarını tribünlere çekmeyi de başardı.
Geçen sezon özellikle sezonun ikinci yarısında neredeyse boş tribünlere oynayan Galatasaray, sezonun başlamasıyla beraber oynadığı 3 iç saha maçında toplamda 117.775 taraftarı tribüne çekti.
Galatasaray'ın Süper Lig'de bu sezonki seyirci ortalaması
Sırasıyla Kayserispor maçında 31.394, Kasımpaşa karşısında 44.693 ve de Karabükspor maçında da 41.688 biletli seyirci Galatasaray'ı Türk Telekom Stadı'nda izledi.
Galatasaray, bu sezon bu 3 maçta 39.258 seyirci ortalaması yakaladı.
GEÇEN SEZONA 16 BİN FARK
Seyircisayılari.com'a göre Galatasaray, geçen sezon 23.288 ortalamaya oynamıştı. Cimbom, bu sayıyı yaklaşık 16 bin taraftar arttırarak bu sezon 39.258'e çıkardı. Sarı-Kırmızılılar Avrupa'da en çok seyirci ortalamasına sahip 35 takım arasına da girmeyi başardı.
Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı 9. hafta derbi maçında da tribünlerin tamamen full olması bekleniyor.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:22
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Medel'den küfür!
Toplam 2
Yorum
Porto Bu Ada'm çok duygusuz bunu 5 milyon a gönderelim
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"ARDA G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR"
Toplam 34
Yorum
gsssssss 30 yasından sonra baçada yapamadıgı patlamayı gsdemı yapcakmıs gitsin fenerde yapsın patlamayı uzak dursun gsden
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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı
Toplam 1
Yorum
KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRDİ KAÇ HAFTADIR BANGIR BANGIR MANŞETLERDE GS KAANI İSTEDİĞİ OCAKTA KAPI ÇALINACAK DİYE SÖYLENİYOR KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRMİŞ OLUYOR ACABA
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