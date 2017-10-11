GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, yılın üçüncü çeyreğinde 10 milyon 907 bin 6 lira net kâr elde etti. Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğinde 10 milyon 907 bin 6 lira net kâr elde edildiği duyuruldu. Kulüp geçtiğimiz senenin aynı döneminde 62 milyon lira zarar etmişti.