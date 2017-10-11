 GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    KAP'A BİLDİRDİ

    GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ
    Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, yılın üçüncü çeyreğinde 10 milyon 907 bin 6 lira net kâr elde etti. Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğinde 10 milyon 907 bin 6 lira net kâr elde edildiği duyuruldu. Kulüp geçtiğimiz senenin aynı döneminde 62 milyon lira zarar etmişti.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:14
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