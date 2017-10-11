Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Isınma hareketlerinin ardından hücum organizasyonları üzerinde durulan bir çalışma yapan sarı-kırmızılı takım, daha sonra sprint koşuları gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yapıldı.
Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:38
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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı
Toplam 4
Yorum
bjk Transfer döneminde teklif yaptık biz kardeşim.Tabi iyi gün dostu Gs taraftarı ligde iyi gidince takip etmeye başladığı için spor haberlerini
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BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP
Toplam 27
Yorum
bjk Katalonya takımlarına gitme ortalık karışık :)
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LİGİN FAVORİSİ YİNE BİZİZ
Toplam 25
Yorum
bjk Siz bu hafta kaybedinde ligi kaçıncı bitiriyorsunuz gör.
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