 Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı

    Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı

    Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Isınma hareketlerinin ardından hücum organizasyonları üzerinde durulan bir çalışma yapan sarı-kırmızılı takım, daha sonra sprint koşuları gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yapıldı.

    Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:38
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