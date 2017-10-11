Deklarasyon okudular
Sunuculuğunu Korhan Abay'ın yaptığı etkinlikte Galatasaray Lisesi'nin tarihini anlatan film gösterilirken ardından Galatasaray Lisesi'nden doğmuş tüm kurumların birlik ve dayanışma içinde olduğunu gösterdiği etkinlikte Galatasaray Lisesi öğrencileri tarafından 'Galatasaray Kurumları 150. Yıl Ortak Deklarasyonu' da okundu.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:22
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MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!
Toplam 8
Yorum
eğer lobilerin sistemi yönettiğini anlamak isterse bir sonraki hamleyi dikkatle takip edin.Yok eğer yılmaz vural,rıza çalımbay,ertuğrul sağlam gelirse o zaman birşeyler değişmeye başlamış dem
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Fener sola oyuncu bakıyor
Toplam 9
Yorum
Miyane Şunlara bir bakın hele işe yarar mı? Davide Santon, Luke Shaw.
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GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ
Toplam 6
Yorum
83Karakartal Olmaz, çünkü Belhanda durarak oynayan Alex tipi bir oyuncu, koridor oyuncusu değil...Hem safkan solak sayısı çok az takımda...
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