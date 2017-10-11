 Deklarasyon okudular – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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HEPSİ
    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Deklarasyon okudular

    Deklarasyon okudular
    Etkinlikte sahneye eski kapaklı sıralardan getirildi ve ''da bir sınıf' adı verilen bölümde sahneye sırasıyla Ahmet San, Prof. Dr. Şebnem Ünal, Erman Kunter, Nur Ger, Dursun Özbek, Hakkı Akil, Aydemir Akbaş ve Prof. Dr. Duygun Yarsuvat çağrıldı. Katılımcılar bulundukları döneme ait anılarını da anlattı.

    Sunuculuğunu Korhan Abay'ın yaptığı etkinlikte Galatasaray Lisesi'nin tarihini anlatan film gösterilirken ardından Galatasaray Lisesi'nden doğmuş tüm kurumların birlik ve dayanışma içinde olduğunu gösterdiği etkinlikte Galatasaray Lisesi öğrencileri tarafından 'Galatasaray Kurumları 150. Yıl Ortak Deklarasyonu' da okundu.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:22
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