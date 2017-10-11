Cevad Prekazi: G.Saray müthiş!
Sarı-kırmızılı takımı çok beğendiğini ifade eden Cevad Prekazi, “Bugüne kadar bir Türk takımı böyle futbol sergilemedi. İgor Tudor’u da tebrik ettim” diye konuştu
Milli takımın durumu da değerlendiren Cevad Prekazi şöyle konuştu: "Genç takımlar iyi netice alıyorlar ama nerede o isimler. Bunlar aslında federasyonun suçu... Bana göre hepsinin istifa etmesi lazım. Balık baştan kokar. Lucescu da istifa etmeli. Lucescu oyuncuları tanımıyor. 80 milyon nüfus var, maddi ve manevi her şey var ama sonuç rezil." Tartışmalı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili ise "Maçı izledim. Hakem hapse girmeliydi. Çok hata yaptı" diye konuştu.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:41
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Çağla Büyükakçay'ın hedefi ilk 100'e girmek
Toplam 1
Yorum
vay vay be hedefe bak :) ilk 10 deseydin bari gonşu :)
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Hakan Balta'dan gönderme
Toplam 4
Yorum
seda hakan baltaya uzanan eller beni bulur karsisinda yemin ediyomki affetmem,aslinda sabrininde dokunmazligi vardi hadi dedimki bidaa demem
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ADA'DA 'CENK' ÇIKTI
Toplam 6
Yorum
bjk smokie :) avrupa son 3 senedir izliyo zaten. gösterdiği gelişim kapasite teknik ile zaten gözdeydi bu sene A klas santrafor oldu helal olsun alın teri
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