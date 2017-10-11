 Cevad Prekazi: G.Saray müthiş! – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Cevad Prekazi: G.Saray müthiş!

    Cevad Prekazi: G.Saray müthiş!

    Sarı-kırmızılı takımı çok beğendiğini ifade eden Cevad Prekazi, “Bugüne kadar bir Türk takımı böyle futbol sergilemedi. İgor Tudor’u da tebrik ettim” diye konuştu

    Cimbom'un efsanevi isimlerinden Cevad Prekazi, Galatasaray'ın iyi yolda olduğunu söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Prekazi, "Bugüne kadar bir Türk takımı böyle bir futbol sergilemedi. Tudor'un kendisine de 'Galatasaray müthiş oynuyor' dedim ve kendisini tebrik ettim" diye konuştu. Sarı-kırmızılı takımın sadece savunmada sorunu olduğunu belirterek, "Bu sorunu da çözerse şampiyonluğa rahatlıkla ulaşır" ifadesini kullandı.

    Milli takımın durumu da değerlendiren Cevad Prekazi şöyle konuştu: "Genç takımlar iyi netice alıyorlar ama nerede o isimler. Bunlar aslında federasyonun suçu... Bana göre hepsinin istifa etmesi lazım. Balık baştan kokar. Lucescu da istifa etmeli. Lucescu oyuncuları tanımıyor. 80 milyon nüfus var, maddi ve manevi her şey var ama sonuç rezil." Tartışmalı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili ise "Maçı izledim. Hakem hapse girmeliydi. Çok hata yaptı" diye konuştu.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:41
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