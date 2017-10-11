 CENGİZ ÜNDER'E İLK TEKLİF YAPILDI – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    CENGİZ ÜNDER'E İLK TEKLİF YAPILDI

    CENGİZ ÜNDER'E İLK TEKLİF YAPILDI

    Süper Lig'de büyük çıkış yakalayan G.Saray, transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Milli yıldız Cengiz Ünder'in peşinde olan sarı kırmızılı kulüp Roma'ya ilk teklifini iletti.

    Devre arasında büyük bir bomba patlatmaya hazırlanan G.Saray, sezon başında 13.4 milyon Euro'ya Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder için girişimlerini arttırdı. İtalya'da fazla forma şansı bulamayan sol kanat için sarı kırmızılı yönetim kiralama formülünü masaya yatırdı. Hırvat hoca Igor Tudor'un transfer istediği mevkilerden olan sol kanat için Cengiz Ünder liste başı. Sarı kırmızılı yönetim, "Cengiz'i bize 1,5 yıllığına kiralayın, bunun karşılığında 3 milyon Euro verelim. Hem kendisi de tecrübe kazanır" teklifinde bulunduğu iddia edildi.

    Galatasaray, İtalyan kulübü Roma'dan gelecek cevabı beklemeye başladı.

    Roma formasıyla 3 maça çıkan Cengiz Ünder sahada kaldığı 127 dakika boyunca gol ve asist üretemedi.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:38
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