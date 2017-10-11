 Bütçemiz küçük ama... – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Bütçemiz küçük ama...

    Bütçemiz küçük ama...
    Söyleşide yer alan Odebank Başantrenörü Erman Kunter, "Ligde bizim bütçemiz, diğer kulüplere göre daha küçük ama iş yapabilir bir kadromuz var" derken başkan Özbek, "Kalbimiz büyük, kalbimiz." diyerek esprili bir dille karşılık verdi. Bunun üzerine Kunter, "Bütçemiz küçük ama kalbimiz büyük" diyerek sözlerini değiştirdi.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:04
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