 BLIND'E KANCA – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    BLIND'E KANCA

    BLIND'E KANCA

    Galatasaray, Asamoah konusunda çelme yediği Juve’ye güvenmiyor, alternatifleriyle dirsek temasında. Ada basını da M.United’tan ’in Aslan’ın radarında olduğunu yazdı

    CİMBOM sezon başı yıldızlarla bezediği kadrosuna son hamle olarak sol bek Kwadwo Asamoah'ı düşünüyordu. Sarı-kırmızılılar, kulübü Juventus'la da her konuda anlaştığı için Lionel Carole'ün Sevilla'ya gidişine onay vermişti. Ancak İtalyan ekibinin 'son dakika kazığı' ile Aslan'ın planları yatmıştı. Galatasaray, transferin son gününde Karabükspor'dan İasmin Latovlevici'yi renklerine bağlarken aklının bir köşesinde hep Asamoah var. Ancak yönetim, Juventus kulübüne bu konuda hiç güvenmiyor. Bu sebeple alternatif isimler de masada. Onlardan biri de Manchester United'dan Daley .

    OCAK'TA BU İŞ BİTEBİLİR
    İNGİLİZ basını da Galatasaray'ın Daley Blind'e olan ilgisini yazdı. 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bu sebeple ManU da onu ocak ayında elinden çıkarmayı düşünüyor. Bu sezon 3 kulvarda 7 maça çıkan Hollandalı oyuncunun gönderilmesine teknik direktör Jose Mourinho da sıcak bakıyor. Blind 2014 yılında Ajax'tan 17.5 milyon euro karşılığı Manchester United'a katılmıştı. Sol bek ve sol stoper oynaması en büyük avantajı.

    TUDOR'UN TERCİHİ ASAMOAH
    YÖNETİM devre arası transferi için teknik direktör İgor Tudor ile ilk görüşmeyi gerçekleştirmişti. Hırvat çalıştırıcı sol beke yapılacak takviyenin yeterli olduğunu iletmişti. Tudor'un gönlündeki isim Kwadwo Asamoah. Ganalı oyuncunun transferi gerçekleşmezse rota Daley Blind olacak.

    YA 1 MİLYON YA BEDAVA
    CİMBOM, Kwadwo Asamoah için Juventus kulübüyle devre arasında bir kez daha masaya oturacak. Sarı-kırmızılılar bu kez pazarlıklarda çok net olacak. Görüşmeleri kesinlikle uzatmayacak olan yönetim "Ya 1 milyon euro'ya verin ya da yazın bedavaya alırız" diyecek.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
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