BLIND'E KANCA
Galatasaray, Asamoah konusunda çelme yediği Juve’ye güvenmiyor, alternatifleriyle dirsek temasında. Ada basını da M.United’tan Blind’in Aslan’ın radarında olduğunu yazdı
OCAK'TA BU İŞ BİTEBİLİR
İNGİLİZ basını da Galatasaray'ın Daley Blind'e olan ilgisini yazdı. 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bu sebeple ManU da onu ocak ayında elinden çıkarmayı düşünüyor. Bu sezon 3 kulvarda 7 maça çıkan Hollandalı oyuncunun gönderilmesine teknik direktör Jose Mourinho da sıcak bakıyor. Blind 2014 yılında Ajax'tan 17.5 milyon euro karşılığı Manchester United'a katılmıştı. Sol bek ve sol stoper oynaması en büyük avantajı.
TUDOR'UN TERCİHİ ASAMOAH
YÖNETİM devre arası transferi için teknik direktör İgor Tudor ile ilk görüşmeyi gerçekleştirmişti. Hırvat çalıştırıcı sol beke yapılacak takviyenin yeterli olduğunu iletmişti. Tudor'un gönlündeki isim Kwadwo Asamoah. Ganalı oyuncunun transferi gerçekleşmezse rota Daley Blind olacak.
YA 1 MİLYON YA BEDAVA
CİMBOM, Kwadwo Asamoah için Juventus kulübüyle devre arasında bir kez daha masaya oturacak. Sarı-kırmızılılar bu kez pazarlıklarda çok net olacak. Görüşmeleri kesinlikle uzatmayacak olan yönetim "Ya 1 milyon euro'ya verin ya da yazın bedavaya alırız" diyecek.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:07
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MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!
Toplam 8
Yorum
eğer lobilerin sistemi yönettiğini anlamak isterse bir sonraki hamleyi dikkatle takip edin.Yok eğer yılmaz vural,rıza çalımbay,ertuğrul sağlam gelirse o zaman birşeyler değişmeye başlamış dem
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Fener sola oyuncu bakıyor
Toplam 9
Yorum
Miyane Şunlara bir bakın hele işe yarar mı? Davide Santon, Luke Shaw.
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GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ
Toplam 6
Yorum
83Karakartal Olmaz, çünkü Belhanda durarak oynayan Alex tipi bir oyuncu, koridor oyuncusu değil...Hem safkan solak sayısı çok az takımda...
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