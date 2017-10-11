 BAYILTIYOR! – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    BAYILTIYOR!

    BAYILTIYOR!

    ‘Bayılıyor’ dedikleri Bafetimbi her hafta bir futbol resitali sunuyor

    CİMBOM sezon başında Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katarken Fransız yıldızın talihsiz hastalığı sebebiyle bayılması gündeme gelmişti. Ancak 32 yaşındaki yıldız, sezona öyle bir başlangıç yaptı ki "Bayılıyor" diyenler artık "Bayıltıyor" ifadesini kullanmaya başladı. Tecrübeli forvet geride kalan 7 haftada fileleri 7 kez sarsmayı başardı. Son 2 haftayı boş geçen Gomis buna rağmen sezonun 'gol kralı' adaylarından biri olduğunu kısa sürede ispatladı.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:47
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