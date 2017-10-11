BAYILTIYOR!

‘Bayılıyor’ dedikleri Bafetimbi Gomis her hafta bir futbol resitali sunuyor

CİMBOM sezon başında Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katarken Fransız yıldızın talihsiz hastalığı sebebiyle bayılması gündeme gelmişti. Ancak 32 yaşındaki yıldız, sezona öyle bir başlangıç yaptı ki "Bayılıyor" diyenler artık "Bayıltıyor" ifadesini kullanmaya başladı. Tecrübeli forvet geride kalan 7 haftada fileleri 7 kez sarsmayı başardı. Son 2 haftayı boş geçen Gomis buna rağmen sezonun 'gol kralı' adaylarından biri olduğunu kısa sürede ispatladı.