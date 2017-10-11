 Bayern Münih ile başlıyor – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Bayern Münih ile başlıyor

    Bayern Münih ile başlıyor
    Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası'nda yeniden sahne almaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, 2015-2016 sezonunda kazandığı kupadaki 2017-2018 mücadelesine bugün başlayacak. B Grubu'ndaki ilk maçında Bayern Münih'i konuk edecek. İki takım arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:31
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