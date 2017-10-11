 ASLAN'DA 1 TL KRİZİ! – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    ASLAN'DA 1 TL KRİZİ!

    ASLAN'DA 1 TL KRİZİ!

    devam ederken, ilginç bir olay yaşandı. Kürsüdeki kimin bıraktığı belli olmayan 1 TL yüzünden gerginlik yaşandı.

    Divan Kurulu'nda bir kişi kürsüye 1 TL bıraktı. Parayı bırakan kişi bir süre arandı. Daha sonra Metin Öztürk, "Kürsüye bu 1 TL'yi bırakanlar şov yapmaktalar. Ben de burdan zarf içinde kendilerine 100 TL bırakıyorum. Gelip alabilirler" diyerek zarfın içinde 100 TL bıraktı.

    Dursun Özbek, göreve geldikten sonra Galatasaray'ı 1 TL de olsa kâra geçireceğini ve zarardan çıkaracağını beyan etmişti.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:46
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