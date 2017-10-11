"ARDA G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR"

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğinde Antalya'da 8-10 Ocak'ta düzenlenecek UEFA Pro Lisans Antrenörler Gelişim Semineri ile Futbol Endüstrisi Forum ve Sergisi'nin (FIFEX) tanıtım toplantısı yapıldı. Aksu Kemerağzı'ndaki toplantıya katılan teknik direktör Ergün Penbe, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu kutlayan Penbe, futbolda önemli başarıların ardından genellikle ülke olarak 10 sene turnuvaya katılamamama gibi sonuçlar oluştuğunu söyledi. Benzer durumun Ampute Futbol Milli Takımı'nda yaşanmamasını dileyen Penbe, futbolcuların katılacakları turnuvalarda önemli başarılar kazanmasını arzuladığını söyledi.



"LUCESCU YANLIŞ KARARDI"

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'ndan elenmesini değerlendiren Penbe, futbolda istikrarın önemli olduğunu vurguladı. Eleme müsabakalarına Fatih Terim ile başlandığını ve başlangıçtaki kötü sonuçların ardından iyi bir hava yakalayarak grupta şans elde edildiğini kaydeden Penbe, teknik direktör değişikliğinin doğruluğu yanlışlığının tartışılacak konu olduğunu belirtti. Futbolculuk döneminde Lucescu ile 2 sene çalıştığını anlatan Penbe, Rumen teknik direktörün çok iyi hoca olduğunu ve neler yapabileceğini iyi bildiğini dile getirdi. Lucescu'nun kısa vadede ne kadar başarılı olabileceği sorusunun sorulması gerektiğini aktaran Penbe, "Lucescu uzun vadede çok başarılı olurdu ama kısa vadede, 4 maçlık süreçte bence yanlış bir karardı. Nitekim öyle oldu. Elimize geçen fırsatı değerlendiremedik. Üzücü bir olay. Tabi ki ülkemizde oyuncu yetişmemesi, yabancı sayısının fazla olması, Türk oyuncuların takımlarında fazla yer bulamaması, formsuz oyuncular topluluğu bir arada oynadığı zaman başarıyı bulmak zaten zor. Takım da olamadığımız zaman tesadüfi başarılara kalıyorsunuz" dedi.



FUTBOLCULARA TAVSİYE

Türk futbolunda öncelikle yapılanma gerektiğine dikkati çeken Penbe, yabancı futbolculara ödenen transfer paralarıyla altyapıya kaynak sağlanması halinde başarılı futbolcu yetişeceğine inandığını vurguladı. Futbol endüstrisinde üst seviyede ülkelere bakıldığında altyapılarına 70 milyon Euro yatırım yaptığını anlatan Ergün Penbe, Türk futboluna önem veren kişilerin, federasyonun bunları konuşması gerektiğini dile getirdi. Penbe, başarı için Türk futbolculara da önemli iş düştüğünü ve çok çalışmaları gerektiğini söyledi.



"ARDA'NIN FORMSUZLUĞU MİLLİ TAKIMIMIZI ETKİLİYOR"

Gazetecilerin milli takım futbolcularından Arda Turan'a yönelik eleştiriler hakkında sorusuna Penbe, şöyle cevap verdi: "Futbolun içerisindeysek eleştiriye açık olmanız lazım. Futbolda dün yoktur, bugün vardır. Her zaman iyi olmak zorundasınız. Çoğu meslek gibi futbol da çok nankördür. O nedenle her zaman kuvvetli olmanız gerekiyor. Bir kere egoların, büyüdükçe alçalmasını bilmemiz gerekiyor. Arda benim kardeşim. Türkiye'nin yetiştirdiği ender yıldızlardan. Onun yanlışları var mı tabi ki var, o da insan. Etten kemikten yaratılmış insan tabi ki hataları oluyor. Önemli olan hatalarından ders almak. Arda'nın formsuzluğu milli takımımızı etkiliyor. Önemli bir değer. İyi bir Arda, çök büyük katkı sağlıyor milli takıma. Zaten sıkıntılar yaşıyoruz. Bu polemikler eklenince sıkıntılar milli takımın başarısına yansıyor. Umarım iki taraf yaşananlardan ders almıştır."



"ARDA YETERLİ SÜREYİ BARCELONA'DA BULAMIYOR"

Arda'nın değerli bir yıldız olduğunu ve kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayan Penbe, Barcelona forması giyen milli futbolcunun ülke futbolunun tanıtımı için önemli olduğunu anlattı. Futboluyla gündeme gelen, formundaki eski Arda'yı yeniden görmek istediğini ifade eden Penbe, "Arda tekrar form yakalamalı. Arda'nın oynaması çok önemli. Oynadıkça futbolunu geliştirir, form tutar. Barselona'da yeterli süreyi bulamıyor. Arda oynadıkça faydalı olacak" dedi.



"ARDA'NIN OYNAYABİLECEĞİ KULÜBE GİTMESİ GÖNLÜMDEN GEÇER"

Arda'nın Barcelona'ya transfer olarak yapabileceğinin en iyisini yaptığını kaydeden Penbe, "Tabi orada yeterli süre alamadı. Alsa çok farklı olurdu. Çünkü Arda oynayıp, moral kazanabilecek yapıya sahip. Hep oynama isteğine sahip olduğu için oynayabileceği, daha faydalı olacağı kulübe gitmesi gönlümden geçer. O da öyle yapacaktır diye düşünüyorum" dedi.



"ARDA GALATASARAY'I ÇOK SEVİYOR"

Gazetecilerin 'Arda'nın Barcelona'dan başka takıma transferini bekliyor musunuz?' sorusu üzerine Penbe, şunları kaydetti: "Söylentiler var. Bir kızı herkes ister bir kişi alır. Bakalım Arda'yı kim alacak. Tabii ki Arda Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray'a dönmek istediğini de biliyorum. Gelirse iyi mi olur kötü mü olur, bilemeyiz. Ama Arda, Galatasaray'ın çıkardığı yıldızlardan, değerlerden. Galatasaray için canını verebilecek oyunculardan. Gelirse de en iyi şekilde hizmet edeceğini, performansının üzerine katlayacağına inanıyorum ben. Galatasaray'a gelirse seyirci desteği iyi olursa, patlama yapabilecek Arda'yı görebiliriz. Ama dediğim gibi gelmeden tepkiler, istemiyorum gibi durumlar çıkarsa futbolcuyu üzer performansını etkiler."

Gazetecilerin 'Arda yuvaya dönecek mi?' sorusuna ise Penbe gülümseyerek, "Olabilir. Türk futbolunda neler olmuyor, olabilir" dedi.