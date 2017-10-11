2018 BOMBASI BRAHIMI

2018-19 sezonunun transfer planlamasına başlayan Galatasaray bazı yıldızları şimdiden gözüne kestirdi. Cimbom’un en büyük hedefi, Feghouli’nin milli takımdan arkadaşı olan Porto’lu Yacine Brahimi...

BU sezon müthiş bir transfer planlamasının altına imzasını atan Galatasaray şimdiden önümüzdeki sezon için de düğmeye bastı. 2018-19 sezonunun transfer çalışmalarına yavaş yavaş başlayan Sarı-Kırmızılılılar bazı yıldızları gözüne kestirmiş durumda. Bu futbolcular arasında yer alan en önemli ismi açıklıyoruz.



SOL AÇIK SORUNUNU ÇÖZECEK

SOL açıkta yaşanan sıkıntıyı bu transfer döneminde çözemeyen Cimbom gözünü şimdiden Porto formasını giyen Yacine Brahimi'ye dikmiş durumda. Yıldız futbolcu için maliyet araştırmalarına start verildi.



FEGHOULI'DEN DESTEK ALINACAK

SÖZLEŞMESİ 2019'da sona edecek olan Brahimi aynı zamanda Feghouli'nin Cezayir Milli Takımı'ndan arkadaşı... 27 yaşındaki Brahimi'nin transferinde gerekirse Feghouli'den de destek alınacak.



ALIRSAK MÜTHİŞ KATKI YAPAR

FUTBOL direktörü Cenk Ergün ve Igor Tudor geçtiğimiz günlerde önümüzdeki sezon planlamasıyla ilgili fikir alışverişi yaptı. Tudor'un Brahimi için "Alırsak müthiş bir katkı yapar" dediği ifade ediliyor.



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