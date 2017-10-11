2018 BOMBASI BRAHIMI
2018-19 sezonunun transfer planlamasına başlayan Galatasaray bazı yıldızları şimdiden gözüne kestirdi. Cimbom’un en büyük hedefi, Feghouli’nin milli takımdan arkadaşı olan Porto’lu Yacine Brahimi...
SOL AÇIK SORUNUNU ÇÖZECEK
SOL açıkta yaşanan sıkıntıyı bu transfer döneminde çözemeyen Cimbom gözünü şimdiden Porto formasını giyen Yacine Brahimi'ye dikmiş durumda. Yıldız futbolcu için maliyet araştırmalarına start verildi.
FEGHOULI'DEN DESTEK ALINACAK
SÖZLEŞMESİ 2019'da sona edecek olan Brahimi aynı zamanda Feghouli'nin Cezayir Milli Takımı'ndan arkadaşı... 27 yaşındaki Brahimi'nin transferinde gerekirse Feghouli'den de destek alınacak.
ALIRSAK MÜTHİŞ KATKI YAPAR
FUTBOL direktörü Cenk Ergün ve Igor Tudor geçtiğimiz günlerde önümüzdeki sezon planlamasıyla ilgili fikir alışverişi yaptı. Tudor'un Brahimi için "Alırsak müthiş bir katkı yapar" dediği ifade ediliyor.
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- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:56
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MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!
Toplam 8
Yorum
eğer lobilerin sistemi yönettiğini anlamak isterse bir sonraki hamleyi dikkatle takip edin.Yok eğer yılmaz vural,rıza çalımbay,ertuğrul sağlam gelirse o zaman birşeyler değişmeye başlamış dem
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Fener sola oyuncu bakıyor
Toplam 9
Yorum
Miyane Şunlara bir bakın hele işe yarar mı? Davide Santon, Luke Shaw.
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GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ
Toplam 6
Yorum
83Karakartal Olmaz, çünkü Belhanda durarak oynayan Alex tipi bir oyuncu, koridor oyuncusu değil...Hem safkan solak sayısı çok az takımda...
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