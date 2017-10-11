 150. YIL ONURUNA ŞAMPİYONLUK – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    150. YIL ONURUNA ŞAMPİYONLUK

    150. YIL ONURUNA ŞAMPİYONLUK

    Törende bir konuşma yapan Başkan Özbek, ’ın enlerin ve ilklerin takımı olduğunu ifade ederek, “Bu yıl şampiyon olmak için önemli yatırımlar yaptık” dedi

    Galatasaray Camiası için çok anlamlı ve değerli olan Lisesi'nin 150. Yılı kutlamaları Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen basın toplantısı ile başlatıldı. 1 Eylül 1868 günü eğitim ve öğretim hayatına 'Mekteb-i Sultani' adı ile başlayan ve Cumhuriyet ile birlikte bugünkü ismini alan Galatasaray Lisesi, geride bıraktığı bir buçuk asır boyunca içinden çıkardığı köklü kurumlarla 150. yılına 2018'de erişmiş olacak.

    MALİ SORUN KALMADI
    Büyük bir katılım olan törende açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Her spor kulübü gibi Galatasaray da belli zorluklardan geçerek bir dünya markası haline gelmiştir. Bugün itibarıyla kulüp olarak mali sorunlarımızın üstesinden büyük bir ölçüde geldik. Mayıs sonuna kadar bunu tamamen halletmiş olacağız" diye konuştu.

    EN ÇOK KUPA BİZ KAZANDIK
    150. yılda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini kaydeden Özbek, "Zaten sportif başarı anlamında Türkiye'nin en çok kupa kazanan takımıyız. En çok iftihar ettiğimiz konulardan biri de olimpik sporların bu yuvadan çıkmış olması. Galatasaray enlerin ilklerin takımıdır. Şampiyon olmak için önemli

    HAYALLERİM GERÇEK OLDU
    Galatasaray Lisesi'nde 8 sene okuduğunu belirten Özbek, "Her şeyimi bu okula borçluyum. Bunun da her zaman karşılığını vermek istedim. Hiç ikmale kalmadan bitirdim ve bugün bunun pişmanlığını yaşıyorum. Doya doya burayı yaşamak lazımdı. İki sene daha okusaymışım. Bu okulun ortaya çıkardığı en önemli değerlerden biri olan spor kulübünün başkanıyım. Hayalim gerçek oldu" dedi.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:20
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