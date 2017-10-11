150. YIL ONURUNA ŞAMPİYONLUK
Törende bir konuşma yapan Başkan Özbek, Galatasaray’ın enlerin ve ilklerin takımı olduğunu ifade ederek, “Bu yıl şampiyon olmak için önemli yatırımlar yaptık” dedi
MALİ SORUN KALMADI
Büyük bir katılım olan törende açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Her spor kulübü gibi Galatasaray da belli zorluklardan geçerek bir dünya markası haline gelmiştir. Bugün itibarıyla kulüp olarak mali sorunlarımızın üstesinden büyük bir ölçüde geldik. Mayıs sonuna kadar bunu tamamen halletmiş olacağız" diye konuştu.
EN ÇOK KUPA BİZ KAZANDIK
150. yılda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini kaydeden Özbek, "Zaten sportif başarı anlamında Türkiye'nin en çok kupa kazanan takımıyız. En çok iftihar ettiğimiz konulardan biri de olimpik sporların bu yuvadan çıkmış olması. Galatasaray enlerin ilklerin takımıdır. Şampiyon olmak için önemli
HAYALLERİM GERÇEK OLDU
Galatasaray Lisesi'nde 8 sene okuduğunu belirten Özbek, "Her şeyimi bu okula borçluyum. Bunun da her zaman karşılığını vermek istedim. Hiç ikmale kalmadan bitirdim ve bugün bunun pişmanlığını yaşıyorum. Doya doya burayı yaşamak lazımdı. İki sene daha okusaymışım. Bu okulun ortaya çıkardığı en önemli değerlerden biri olan spor kulübünün başkanıyım. Hayalim gerçek oldu" dedi.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:20
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MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!
Toplam 8
Yorum
eğer lobilerin sistemi yönettiğini anlamak isterse bir sonraki hamleyi dikkatle takip edin.Yok eğer yılmaz vural,rıza çalımbay,ertuğrul sağlam gelirse o zaman birşeyler değişmeye başlamış dem
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Fener sola oyuncu bakıyor
Toplam 9
Yorum
Miyane Şunlara bir bakın hele işe yarar mı? Davide Santon, Luke Shaw.
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GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ
Toplam 6
Yorum
83Karakartal Olmaz, çünkü Belhanda durarak oynayan Alex tipi bir oyuncu, koridor oyuncusu değil...Hem safkan solak sayısı çok az takımda...
150. YIL ONURUNA ŞAMPİYONLUK haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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