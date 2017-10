150. YIL ONURUNA ŞAMPİYONLUK

Camiası için çok anlamlı ve değerli olan Galatasaray Lisesi'nin 150. Yılı kutlamalarıdüzenlenen basın toplantısı ile başlatıldı. 1 Eylül 1868 günü eğitim ve öğretim hayatınaadı ile başlayan ve Cumhuriyet ile birlikte bugünkü ismini alan Galatasaray Lisesi, geride bıraktığı bir buçuk asır boyunca içinden çıkardığı köklü kurumlarla 150. yılına 2018'de erişmiş olacak.bir katılım olan törende açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, "Her spor kulübü gibida belli zorluklardan geçerek bir dünya markası haline gelmiştir. Bugün itibarıyla kulüp olarak mali sorunlarımızın üstesinden büyük bir ölçüde geldik.bunu tamamen halletmiş olacağız" diye konuştu.yılda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini kaydeden Özbek, "Zaten sportif başarı anlamındaen çok kupa kazanan takımıyız. En çok iftihar ettiğimiz konulardan biri de olimpik sporların bu yuvadan çıkmış olması. Galatasaraytakımıdır. Şampiyon olmak için önemliGalatasaray Lisesi'nde 8 sene okuduğunu belirten Özbek, "Her şeyimi bu okula borçluyum. Bunun da her zaman karşılığını vermek istedim. Hiç ikmale kalmadan bitirdim ve bugün bunun pişmanlığını yaşıyorum. Doya doya burayı yaşamak lazımdı. İki sene daha okusaymışım. Bu okulun ortaya çıkardığı en önemli değerlerden biri olan spor kulübünün başkanıyım. Hayalim gerçek oldu" dedi.