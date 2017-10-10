 Voleybolda 4’lü turnuva – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    Voleybolda 4’lü turnuva

    Voleybolda 4’lü turnuva
    GALATASARAY'dan voleybol turnuvası... Vestel Venus Sultanlar Ligi öncesi düzenlenecek özel kadınlar hazırlık turnuvası Ataşehir'deki Taçspor Tesisleri içinde bulunan Galatasaray Park'ta 11-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Turnuvada Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra, Eczacıbaşı VitrA, Seramiksan ve Beylikdüzü Belediyespor'un yer alacağı belirtildi.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
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