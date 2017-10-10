TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ

MARTİN Linnes ülkesi Norveç'te verdiği röportajda G.Saray'a övgü yağdırdı. Cimbom'un Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu söyleyen Norveçli bek, böylesine büyük camialarda forma giymenin kolay olmadığını, her zaman fit olunması gerektiğini söyledi. Linnes, "G.Saray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Ancak Norveç'te birçok insan bunu anlamıyor. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde forma giyiyorum. Özellikle başarılı olduğunuz zaman bu harika bir duygu" dedi.