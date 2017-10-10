Tudor'dan iddialara yanıt

Hırvat teknik adam, ‘11’deki bir oyuncu sakatlansa işi zor’ yorumlarına katılmıyor: Denayer, Yasin, Selçuk, Ahmet ve Eren’e güveniyorum. Hepsi forma için gözümün içine bakıyor.

Galatasaray'da takımın 'kadro derinliği yok' ve 'ilk 11'deki bir oyuncu sakatlansa yedek kulübesinde yerine koyacak aynı ayarda birisi bulunmuyor' iddialarına teknik direktör Igor Tudor'dan yanıt geldi... Hırvat çalıştırıcının yakın çevresine bu yöndeki yorumlara katılmadığını belirterek, "Serdar Aziz sakatlansa yedeği milli takımdan Ahmet Çalık. Macion'a bir şey olsa Denayer var. Fernando olmasa Tolga oraya geçer, Ndiaye'ye birşey olsa kaptan Selçuk İnan bekliyor. Sinan ve Yasin forma için gözümün içine bakıyor. Gomis'in yerine Eren Derdiyok golleri atar. Ben yedeklere güveniyorum" dediği öğrenildi.



LİG DAHA YENİ BAŞLIYOR

Öte yandan Tudor, ligde 5 maçlık zorlu periyot öncesi disiplini elden bırakmıyor. Milli mac arasında takıma ekstra izin vermeyen genç hocanın, "Şu anda izin yapma zamanı değil. Asıl mücadele şimdi başlıyor. Kendinizi buna hazırlayın" diyerek oyuncuları da uyardığı belirlendi. İlk 7 haftadaki maçları tekrar tekrar izleyip, analiz eden Hırvat teknik adam, sahadaki doğru ve yanlışlarını tek tek oyuncularına gösterip, daha iyi olmak için neler yapmaları gerektiğini anlatıyor.



Yasin Öztekin de tıpkı Selçuk İnan gibi yeni kadroda ilk 11'deki yerini kaybetti. O da Süper Lig'de ilk 7 haftada 3 karşılaşmada sonradan oyuna girme şansı yakaladı. Toplamda 50 dakika süre alırken, gol ve asist katkısından bulunamadı.



Ndiaye ve Fernando'nun gelişiyle yedeğe düşen Selçuk İnan bu sezon henüz ilk 11'i göremedi. Osmanlıspor, Sivasspor ve Antalyaspor maçlarında sonradan oyuna giren yıldız, toplamda 53 dakika sahada kalırken gol ve asist üretemedi.