Tudor'dan iddialara yanıt
Hırvat teknik adam, ‘11’deki bir oyuncu sakatlansa işi zor’ yorumlarına katılmıyor: Denayer, Yasin, Selçuk, Ahmet ve Eren’e güveniyorum. Hepsi forma için gözümün içine bakıyor.
LİG DAHA YENİ BAŞLIYOR
Öte yandan Tudor, ligde 5 maçlık zorlu periyot öncesi disiplini elden bırakmıyor. Milli mac arasında takıma ekstra izin vermeyen genç hocanın, "Şu anda izin yapma zamanı değil. Asıl mücadele şimdi başlıyor. Kendinizi buna hazırlayın" diyerek oyuncuları da uyardığı belirlendi. İlk 7 haftadaki maçları tekrar tekrar izleyip, analiz eden Hırvat teknik adam, sahadaki doğru ve yanlışlarını tek tek oyuncularına gösterip, daha iyi olmak için neler yapmaları gerektiğini anlatıyor.
Yasin Öztekin de tıpkı Selçuk İnan gibi yeni kadroda ilk 11'deki yerini kaybetti. O da Süper Lig'de ilk 7 haftada 3 karşılaşmada sonradan oyuna girme şansı yakaladı. Toplamda 50 dakika süre alırken, gol ve asist katkısından bulunamadı.
Ndiaye ve Fernando'nun gelişiyle yedeğe düşen Selçuk İnan bu sezon henüz ilk 11'i göremedi. Osmanlıspor, Sivasspor ve Antalyaspor maçlarında sonradan oyuna giren yıldız, toplamda 53 dakika sahada kalırken gol ve asist üretemedi.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:28
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OCAKTA G.SARAY’DA
Toplam 2
Yorum
hagi10 kuvvetli adam nokta transfer inş gelir. kaan ayhanda sağ bek orta saha ve stoper için iyi opsiyon olur
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ORMAN TRANSFER POLİTİKASINI AÇIKLADI
Toplam 2
Yorum
carsi09 taraftarin gururusun, yaptiklarin ortada, calismalarin ortada, kimse sana dil uzatamaz sen aynen böyle devam et, besiktas icin sanssin
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ORMAN TRANSFER POLİTİKASINI AÇIKLADI
Toplam 2
Yorum
kartalcan helal sana baskan, insallah ömür boyu baskan olarak kalirsin.Senin seviyene kimse cikamaz ne olursa olsun sakin birakma Besiktas i
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