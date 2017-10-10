 ‘Tudor baskıyı iyi kaldırdı’ – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    ‘Tudor baskıyı iyi kaldırdı’

    ‘Tudor baskıyı iyi kaldırdı’
    BEŞİKTAŞ alt yapısından yetişen Batuhan Karadeniz, İgor Tudor'un en beğendiği çalıştırıcı olduğunu söyledi. Bein Sports ekranlarında açıklamalarda bulunan tecrübeli forvet, Hırvat çalıştırıcı için, "Hem baskıyı kaldırabildi, hem diktatör. Huyundan vazgeçmedi. Helal olsun" ifadelerini kullandı. Batuhan şampiyonluk yarışında ise Galatasaray'a şans tanımazken, Fenerbahçe'nin ipi göğüsleyeceğini iddia etti.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:39
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