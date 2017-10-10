SONU BENZEMESiN
Aslan’da Rijkaard da 2009-2010 sezonunda Tudor gibi ilk 7 haftada 19 puan toplamış ama sonunu getirememişti
JAN RIEKERINK KOVULDU!
GEÇEN sezon ise Jan Olde Riekerink ilk 7 haftada 17 puan toplayarak lige oldukça iyi başladı. Ancak o da başarısını devam ettiremeyince sezon bitmeden koltuğunu kaybetti. İgor Tudor için de endişeler bulunsa da hırsı ve çalışma azmi ile aynı sonu yaşamayacağı ümit ediliyor.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 03:58
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''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
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G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
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