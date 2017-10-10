 SONU BENZEMESiN – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    SONU BENZEMESiN

    SONU BENZEMESiN

    Aslan’da Rijkaard da 2009-2010 sezonunda gibi ilk 7 haftada 19 puan toplamış ama sonunu getirememişti

    , Süper Lig'e fırtına gibi girdi. Yeni transferlerle oluşturulan takım ilk 7 haftada topladığı 19 puanla tarihin en iyi başlangıçlarından birisini yaparken, takım zirveye oturdu. Camianın beklentisi, başarılı performansın sürmesi ve şampiyonluğun gelmesi... Ancak geçmişte yaşanan örnekler nedeniyle yöneticiler temkini elden bırakmıyor... Sarı-kırmızılılar, 2009-10 sezonunda ünlü Frank Rijkaard'ı takımın başına getirmiş ve ilk 7 haftada yine 19 puan toplayarak lige süper bir start vermişti. Ne var ki daha sonra aynı çizgi sürdürülemedi ve sezon 3'üncü sırada bitirildi. Hollandalı hoca ile de yollar ayrıldı.

    JAN RIEKERINK KOVULDU!
    GEÇEN sezon ise Jan Olde Riekerink ilk 7 haftada 17 puan toplayarak lige oldukça iyi başladı. Ancak o da başarısını devam ettiremeyince sezon bitmeden koltuğunu kaybetti. İgor için de endişeler bulunsa da hırsı ve çalışma azmi ile aynı sonu yaşamayacağı ümit ediliyor.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:58
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