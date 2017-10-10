Rijkaard sendromu korkusu
Aslan’da Rijkaard da 2009-2010 sezonunda Tudor gibi ilk 7 haftada 19 puan toplamış ama sonunu getirememişti.
JAN RIEKERINK KOVULDU!
Geçen sezon ise Jan Olde Riekerink ilk 7 haftada 17 puan toplayarak lige oldukça iyi başladı. Ancak o da başarısını devam ettiremeyince sezon bitmeden koltuğunu kaybetti. İgor Tudor için de endişeler bulunsa da hırsı ve çalışma azmi ile aynı sonu yaşamayacağı ümit ediliyor.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:25
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LUCESCU'NUN YERİNE O İSİM GELECEK!
Toplam 35
Yorum
Yusuf Yıldırım Bu Avcı'ya İlhami geldi,yoksa sihirli değnekmi verildi Avcı,Güneş,Türk Hocanın milli Takıma verebileceği hiç bir şey Yok,Lucescu ile devam.
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Okan Buruk: Milli Takım'ın oyun sistemine ihtiyacı var
Toplam 2
Yorum
HOCALAR. BEKLİYORUZ BUNLARDAN BİRİNİ. YILMAZ VURAL, OKAN BURUK,RIZA ÇALIMBAY,HİKMET KAHRAMAN, GİRAY BULAK, A. HİSARI ÇALIŞTIRAN CİHAT MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIRIP BAŞARIYA GETİRECEK
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LUCESCU'NUN YERİNE O İSİM GELECEK!
Toplam 35
Yorum
Yusuf Yıldırım Abdullah Avcı niçin kovulmuştu,en küçük kazamız kadar ülkelerin milli Takımlarına farklı yenildik,Taraftar boykot etti maçlara gitmemişti,
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