ÖZBEK: “NE MUTLU GALATASARAYLIYIM”

Sultan Abdülaziz'in kararıyla 1 Eylül 1868 tarihinde Mekteb-i Sultani adıyla kurulan Galatasaray Lisesi'nin, 1 Eylül 2018'de kutlanacak 150. yıl dönümü öncesi bir dizi etkinlik yapılması kararı alınırken, ilk organizasyon gerçekleştirildi.



Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra eski başkanlardan Faruk Süren ve Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan ile çok sayıda davetli hazır bulundu.



Katılımcılar arasında, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter de yer aldı.

Organizasyonda, Galatasaray Lisesi öğrencileri tarafından "Galatasaray Kurumları 150. Yıl Ortak Deklarasyonu" okundu.



ÖZBEK: "500 YILI AŞKIN BİR KÜLTÜRÜN DEVAMI"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nin 150. kuruluş yılı etkinliklerinin başladığını aktararak, "Bugün kutlamalar için düğmeye basıldı. Galatasaray Lisesi, lise oluşunun 150. yılını kutluyor. Aslında 500 yılı aşkın bir kültürün devamıdır." dedi.



Basın mensuplarına açıklamada bulunan Özbek, Galatasaray Lisesi'nin modern eğitime geçmesinin, 1868 yılında Sultan Abdülaziz döneminde gerçekleştiğini hatırlatarak, "Galatasaray Lisesi, 150 yıldır ülkeye önemli devlet adamları, sanatçılar, sporcular yetiştirmiş bir kurum. 1905 yılında Sayın Ali Sami Yen, bu okul içindeki bir edebiyat sınıfında Galatasaray Spor Kulübü'nü kurdu. Buradan çıkan kulüp, bir dünya markası oldu. Türkiye'ye birçok sporcu yetiştirdi. Herkesin iftihar ettiği bir kulüp olarak en üst basamaklarda devam ediyor." diye konuştu.



Galatasaray Lisesi'nin kurulduğu günden bu yana spora büyük katkı verdiğinin iyi bilinmesi gerektiğine dikkati çeken Özbek, "Özellikle olimpik sporların hepsi Türkiye'ye bu yuvadan dağılmıştır. Galatasaray Lisesi, kurulduğu günden bu yana devletine her zaman gerekli insan kaynağını sağlamıştır. Bu kutlamalar, önümüzdeki yılın sonuna kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.



Ampute Milli Futbol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğuna da değinen başkan Özbek, "Oradaydım ve büyük gurur duydum. O insanların spor yapma isteği, heyecanları, kendilerini parçalarcasına mücadele etmeleri, hepimizin hayranlığını kazandı. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize dün gece gurur vesilesi oldular." değerlendirmesinde bulundu.







"GALATASARAY'DA BİR SINIF" SÖYLEŞİSİ

Etkinlik kapsamında, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulüp eski başkanlarından Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, oyuncu Aydemir Akbaş, emekli büyükelçi Hakkı Akil, organizatör Ahmet San, Nur Ger, Levent Erden, Prof. Dr. Şebnem Ünal ve Prof. Dr. Yeşim Ünlüçerçi'nin yer aldığı, "Galatasaray'da Bir Sınıf" söyleşisi düzenlendi.



Sahneye getirilen sıralarla temsili bir sınıf oluşturulurken, bu sıralara oturan katılımcılar, öğrencilikleri döneminden anılarını paylaşıp, Galatasaray Lisesi'nin profesyonel kariyerlerine etkilerini anlattı.



Dursun Özbek, kulüp başkanı olma hayalini bu sıralarda kurduğunu aktararak, "Galatasaray Lisesi'nde 8 sene okundum. Öğrendiğim ne varsa her dakikası önemli, her dakikası anlatılmaya değer. Neresinden başlasam diye düşünüp durdum." şeklinde konuştu.



Babasının Karaköy'de bulunan Liman Lokantası'nda garson olarak çalıştığını ve buranın önemli isimlerin uğrak yeri olduğunu vurgulayan Özbek, şunları kaydetti: "Orada görüyor ki Türkiye'yi yöneten önemli isimlerin birçoğu Galatasaray Lisesi mezunu. Beni de buraya yazdırıyor. Her şeyimi bu okula borçluyum. Bunun da her zaman karşılığını vermek istedim. Hiç ikmale kalmadan bitirdim ve bugün bunun pişmanlığını yaşıyorum. Doya doya burayı yaşamak lazımdı. 'İki sene daha okusaymışım.' diyorum. Bu okulun ortaya çıkardığı en önemli değerlerden biri olan spor kulübünün başkanıyım. Hayalim gerçek oldu. Ortaokul ve lise dönemlerimde sevgili Selahattin Beyazıt, kulüp başkanı ve vergi rekortmeniydi. Örnek alınacak ideal biriydi."



Okuldaki lakabının "Tostos" olduğunu aktaran Özbek, "Henüz okulun ilk günü bir arkadaşımın taktığı bir lakaptı ve hiç gerçek ismim telaffuz edilmedi. Ortaokul son sınıfa kadar da bu lakaba çok sinirlenirdim. Sonrasında alıştım." açıklamasında bulundu.



Tüm Galatasaraylılardan kulübe olan ilgilerini eksiltmemelerini isteyen başkan Özbek, "Biz her spor kulübü gibi belli zorluklardan geçerek, büyüyerek dünya markası haline geldik. Bugün itibarıyla mali sorunlarımızın üstesinden büyük ölçüde geldik. Az bir bölümü kaldı. Mayıs sonuna kadar bunu da halletmiş olacağız. Zaten sportif anlamda örnek bir kulübüz. Galatasaray enlerin ve ilklerin takımıdır." diyerek sözlerini tamamladı.



Söyleşide yer alan Erman Kunter, Galatasaray Lisesi'nin kendilerine verdiği öz güvenle her kulvarda üst seviye mücadele ortaya koyabildiğini anlatırken, Avrupa'nın en pahalı organizasyonu olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde düşük bir bütçeyle mücadele ettiklerini aktardı.



Kunter'in, "Bizim bütçemiz, diğer kulüplere göre daha küçük ama iş yapabilir bir kadromuz var." sözlerine başkan Özbek, "Kalbimiz büyük, kalbimiz." diyerek esprili bir dille karşılık verdi. Bunun üzerine Kunter, "Bütçemiz küçük ama kalbimiz büyük." diyerek sözlerini değiştirdi.



Etkinliğin sonunda medya mensuplarına fotoğraf çektirildi.