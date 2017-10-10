 Özbek: Birliğimizin çimentosu oldular – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    Özbek: Birliğimizin çimentosu oldular

    Özbek: Birliğimizin çimentosu oldular
    YARI final maçından sonra finalde de tribündeki yerini G.Saray Başkanı , Türkiye'nin zaferini şu sözlerle kutladı: "Sayın Spor Bakanım çok net söyledi; aslan parçaları çok iyi motive olmuşlar, Türkiye için mücadele ediyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Onlara bu gece (dün) için çok teşekkür ediyorum. Birliğimizin çimentosu oldular. Daha güzel zaferler nasip olur inşallah."
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:29
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