OCAKTA G.SARAY’DA

Galatasaray'ın Kwadwo Asamoah ısrarı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Juventus'un transferine izin vermemesi nedeniyle alamadıkları tecrübeli oyuncu için ara transfer döneminde yeniden harekete geçecek. Teknik direktör İgor Tudor, orta sahada, sol bek ve sol kanatta oynayabilmesi nedeniyle 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istiyor. Bu nedenle Asamoah ve menajeriyle bağlantısını koparmayan transfer komitesi, devre arası için yol haritasını da belirledi.



ALACAĞI ÜCRET BELLİ

Ara transfer dönemine kısa bir süre kala Juve ile yeniden temasa geçme kararı alan Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcuyu başka takımlara kaptırmamak için ocak ayında işi bitirecek. Bu nedenle İtalyan ekibe, peşin ödemek üzere 1 milyon euro teklif edilecek. Daha önce prensip anlaşmasına varılan Asamoah ise yıllık 2.8 milyon euro alacak.



Juve 2 milyon euro istiyor

La Repubblica gazetesi yazarı Emanuele Gamba, Juventus'un ocak ayı için indirime gitmek zorunda olduğunu da kaydetti. Oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda sona erdiğini hatırlatan Gamba, "Juventus'un ocak ayı için 2 milyon euro istediği söyleniyor. Galatasaray pazarlık yaparsa transferi gerçekleştirebilir" diye konuştu.

Galatasaray'a transferi sezon başında son anda yatan Asamoah, Juventus ile bu sezon Serie A'da sadece 3 maçta forma giyerken bu durumdan hayli rahatsız olduğu ifade edildi.Juventus, Udinese'de gösterdiği başarılı performansın ardından Asamoah'ı 18 milyon uro'ya transfer etmişti. Juve'de 133 maça çıktı, 5 gol atıp, 20 de asist yaptı.

G.Saray'a söz verdi

İtalya'nın ünlü gazetelerinden La Repubblica gazetesi yazarı Emanuele Gamba da Galatasaray ve Asamoah'ın anlaştığını söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Gamba, "Bana göre Galatasaray bir anlaşma yaptı. Gelecek sezondan itibaren geçerli olacak bir anlaşma. Asamoah'ın başka opsiyonları da olabilir ama söz vermiş" dedi.



G.Saray'a söz verdi

İtalya'nın ünlü gazetelerinden La Repubblica gazetesi yazarı Emanuele Gamba da Galatasaray ve Asamoah'ın anlaştığını söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Gamba, "Bana göre Galatasaray bir anlaşma yaptı. Gelecek sezondan itibaren geçerli olacak bir anlaşma. Asamoah'ın başka opsiyonları da olabilir ama söz vermiş" dedi.



9 KUPAKALDIRDI

Transfermarket güncel değeri 11 milyon euro görünen Ganalı futbolcu, Juventus ile 5 lig şampiyonluğu, 2 İtalya Süper Kupası ve 2 İtalya Kupası sevinci yaşadı.