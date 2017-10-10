MUSLERA'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK
Galatasaray’da Fernando Muslera yine fedakarlık yaparak Konya’da forma giyecek.
Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından İstanbul'a gelecek olan Uruguaylı file bekçisi, tek idmanın ardından Konya'da Galatasaray'ın kalesini koruyacak. Sarı-kırmızılı sağlık ekibi, Muslera'dan bu yorucu tempodan olumsuz etkilenmemesi için gereken tedbirleri aldı.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:33
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 27
Yorum
SSS OLSAYDIN O ZAMAN SAHADA.SENİ SAHADAN BİZ ÇIKARTMADIKYA..BUNAMIŞ BU LUCESKU....
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SİL BAŞTAN KADRO
Toplam 3
Yorum
Bahtiyar Yazıcı Lucescunun yardımcıları değişmeli,Ertuğrul Sağlam,Ünal karaman,Yıldıray Baştürk,Rüştü Recber,Hami mandıralı arasından seçilmeli,
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UEFA'DAN QUARESMA PAYLAŞIMI
Toplam 2
Yorum
utkan esas ,ana , temel bunlar eş anlamlı (anlamdaş) kelimelerdir. diyarbakır 1903 :)
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