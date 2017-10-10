 MUSLERA'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    MUSLERA'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK

    MUSLERA'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK

    Galatasaray’da yine fedakarlık yaparak Konya’da forma giyecek.

    Galatasaray'ın 1 numarası, yarın sabaha karşı Dünya Kupası Elemeleri'nde Uruguay'ın Bolivya ile oynayacağı maçta ülkesinin kalesini koruyacak. Muslera ardından da uzun bir yolculuğun ardından cuma sabahı İstanbul'a gelecek. Başarılı kaleci sadece cuma akşamı Florya'da yapılacak antrenmanda yer alacak.

    Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından İstanbul'a gelecek olan Uruguaylı file bekçisi, tek idmanın ardından Konya'da Galatasaray'ın kalesini koruyacak. Sarı-kırmızılı sağlık ekibi, Muslera'dan bu yorucu tempodan olumsuz etkilenmemesi için gereken tedbirleri aldı.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:33
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