 Lukas Podolski Köln’e dönüyor – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    Lukas Köln’e dönüyor

    Lukas Podolski Köln’e dönüyor
    GALATASARAY'dan Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer olan Lukas , Bundesliga'ya dönmeye hazırlanıyor. 32 yaşındaki oyuncunun, ocak ayında Kobe ile yollarını ayırıp eski takımı Köln'e gideceği iddia edildi. Bu sezon 7 maçta sadece 1 beraberlik alabilen Köln, Bundesliga'da sonuncu. Podolski, daha çok oyun kurucu gibi oynadığı Vissel Kobe'de 10 maçta 4 gol ata
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:25
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