KAHVALTI BİLE YASAK!

Habertürk'ün haberine göre; Hakan Balta ile geçtiğimiz sezon Wesley Sneijder'in tavsiyesi üzerine transfer edilen ve yıllık 2.5 milyon euro kazanan Nigel de Jong'un Florya'daki soyunma odasından, yemek salonuna, kamp binasından araçlarını park ettikleri bölüme kadar, A takım oyuncularının kullandığı her alana giriş ve çıkışlarının tamamen yasaklandığı ortaya çıktı.

Yönetimin ve teknik direktör Igor Tudor'un ortaklaşa aldığı karar ile A takım oyuncularından ayrı olarak özel bir hoca eşliğinde, kadro dışı bırakılan diğer oyunculardan Umut Gündoğan ve Endoğan Adili ile birlikte çalışan iki yıldız, altyapı tesisleri dışında hiçbir alana giremiyorlar.

A takım oyuncularının kullandığı yemek salonuna dahi giremeyen ve özellikle sabah yapılan çalışmalar öncesi bu bölümde kahvaltı bile yapamayan iki oyuncu, altyapının soyunma odası ve çalışma sahalarını kullanıyor.



'Paramı almadan gitmem!' restini çeken ve 2.5 milyon Euro'luk ücretini alarak belirlenen zamanlarda antrenmanına çıkan Nigel de Jong bu durumu pek dert etmiyor.

Ancak sarı-kırmızılı forma altında 12 kupa kaldıran Hakan Balta'ya yapılan bu uygulamalar 'vefasızlık' örneği olarak gösteriliyor. İdman sonrası altyapıda kalarak oğlunun antrenmanlarını takip eden Hakan Balta'nın Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

HAKAN BALTA'NIN KAZANDIĞI KUPALAR

Şampiyonluk(4): 2007-08, 2011-12, 2012-13, 2014-15

Türkiye Kupası(3): 2013-14, 2014-15, 2015-16

Süper Kupa(5): 2008, 2012, 2013, 2015, 2016

332 KEZ FORMA GİYDİ

332 kez Galatasaray forması giyen Hakan Balta, bu maçlarda 13 gol attı ve 14 asist yaptı. Bu müsabakalarda 40 sarı kart gören Hakan, 3 de kırmızı kart gördü.