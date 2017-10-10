 KAHVALTI BİLE YASAK! – Fotomaç – 10 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    KAHVALTI BİLE YASAK!

    KAHVALTI BİLE YASAK!

    Galatasaray'da cazip öneri çıkmayınca, kontratlarını düşünerek ayrılmaya yanaşmayan ve , Florya'da yasaklarla mücadele ediyor. Özellikle 10 sezondur sarı-kırmızılı formayı terleten, yedek kalsa bile görevini yerine getiren ve iyi bir profesyonel olan Hakan Balta'nın durumu tartışmalara neden oluyor.

    Habertürk'ün haberine göre; ile geçtiğimiz sezon Wesley Sneijder'in tavsiyesi üzerine transfer edilen ve yıllık 2.5 milyon euro kazanan 'un Florya'daki soyunma odasından, yemek salonuna, kamp binasından araçlarını park ettikleri bölüme kadar, A takım oyuncularının kullandığı her alana giriş ve çıkışlarının tamamen yasaklandığı ortaya çıktı.

    Yönetimin ve teknik direktör Igor Tudor'un ortaklaşa aldığı karar ile A takım oyuncularından ayrı olarak özel bir hoca eşliğinde, kadro dışı bırakılan diğer oyunculardan Umut Gündoğan ve Endoğan Adili ile birlikte çalışan iki yıldız, altyapı tesisleri dışında hiçbir alana giremiyorlar.

    A takım oyuncularının kullandığı yemek salonuna dahi giremeyen ve özellikle sabah yapılan çalışmalar öncesi bu bölümde kahvaltı bile yapamayan iki oyuncu, altyapının soyunma odası ve çalışma sahalarını kullanıyor.

    'Paramı almadan gitmem!' restini çeken ve 2.5 milyon Euro'luk ücretini alarak belirlenen zamanlarda antrenmanına çıkan Nigel de Jong bu durumu pek dert etmiyor.

    Ancak sarı-kırmızılı forma altında 12 kupa kaldıran Hakan Balta'ya yapılan bu uygulamalar 'vefasızlık' örneği olarak gösteriliyor. İdman sonrası altyapıda kalarak oğlunun antrenmanlarını takip eden Hakan Balta'nın Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

    HAKAN BALTA'NIN KAZANDIĞI KUPALAR
    Şampiyonluk(4): 2007-08, 2011-12, 2012-13, 2014-15
    Türkiye Kupası(3): 2013-14, 2014-15, 2015-16
    Süper Kupa(5): 2008, 2012, 2013, 2015, 2016

    332 KEZ FORMA GİYDİ
    332 kez Galatasaray forması giyen Hakan Balta, bu maçlarda 13 gol attı ve 14 asist yaptı. Bu müsabakalarda 40 sarı kart gören Hakan, 3 de kırmızı kart gördü.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    KAHVALTI BİLE YASAK! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.