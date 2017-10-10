 KAAN AYHAN SAVAŞI – Fotomaç – 10 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    KAAN AYHAN SAVAŞI

    KAAN AYHAN SAVAŞI

    Kartal’ın sezon başı istediği Kaan’a Cimbom da kanca attı...

    Milli Takım forması altındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kaan Ayhan devleri birbirine düşürecek... Beşiktaş'ın sezon başında çok yakından ilgilendiği gurbetçi oyuncu için Galatasaray da devreye girdi. Kadro rotasyonunu genişletmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, birçok bölgede oynayabilen Kaan için Ocak ayında harekete geçme kararı aldı. Beşiktaş da genç yıldıza ilgisini sürdürüyor. Transferde kimin galip geleceği merak konusu..
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 08:03
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    KAAN AYHAN SAVAŞI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.