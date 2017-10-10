KAAN AYHAN SAVAŞI

Kartal’ın sezon başı istediği Kaan’a Cimbom da kanca attı...

Milli Takım forması altındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kaan Ayhan devleri birbirine düşürecek... Beşiktaş'ın sezon başında çok yakından ilgilendiği gurbetçi oyuncu için Galatasaray da devreye girdi. Kadro rotasyonunu genişletmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, birçok bölgede oynayabilen Kaan için Ocak ayında harekete geçme kararı aldı. Beşiktaş da genç yıldıza ilgisini sürdürüyor. Transferde kimin galip geleceği merak konusu..