İlginç ayrıntı
İki hafta sonra oynanacak olan Fenerbahçe maçı şimdiden gündemi meşgul etmeye başlarken, Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Fernando'yla ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı.
İKİ MAÇI DA KAZANDI
O karşılaşmayı Porto 3-1 kazanırken rövanşında da Fernando yine 90 dakika oynadı ve İstanbul'daki maçı da Porto 2-1 galip kapattı. İlk Avrupa maçına çıktığı maçı hiç unutmayan ve Galatasaray ile de Fenerbahçe karşısında galibiyete ulaşmak isteyen tecrübeli oyuncunun derbiyi iple çektiği belirtiliyor.
MEiRELES VE ALVES iKNA ETTi
Fernando'nun G.Saray'ı seçmesinde de iki eski F.Bahçelinin önemli rolü bulunuyor. Transferi öncesi, "M. City'nin beni Galatasaray'a satmak istemesi onlar için iyi olabilir ama benim için değil" diyen Sambacı, daha sonra Porto'dan eski arkadaşları Meireles ve Bruno ile konuştuktan sonra karar değiştirdi.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:25
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BİRİ ASLAN'I GÖZETLİYOR
Toplam 8
Yorum
Fatihin Fedaisi fener hangi maçını futbol oynayarak kazandı acaba objektif hakemle diyorsun birde senin aklınla aran yok anlaşılan...
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DEMİRÖREN'DEN ŞAMPİYONLUK PRİMİ
Toplam 7
Yorum
sado HAZIRCI...Adamlara doğru dürüst kupa töreni hazırlasaydınız ya...Senden hayır gelmez artık lütfen DEFOL GİT.
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''HAYDİ TÜRKİYEM''
Toplam 4
Yorum
aslan 09 İYİ Kİ GELDİN TÜRKİYE.YE SENİ TANIDIK ADAM SIN
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