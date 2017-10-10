HEPSİ ASLAN GİBİ
Hırvat teknik adam, ‘11’deki bir oyuncu sakatlansa işi zor’ yorumlarına katılmıyor: Denayer, Yasin, Selçuk, Ahmet ve Eren’e güveniyorum. Hepsi forma için gözümün içine bakıyor
LİG DAHA YENİ BAŞLIYOR
ÖTE yandan Tudor, ligde 5 maçlık zorlu periyot öncesi disiplini elden bırakmıyor. Milli mac arasında takıma ekstra izin vermeyen genç hocanın, "Şu anda izin yapma zamanı değil. Asıl mücadele şimdi başlıyor. Kendinizi buna hazırlayın" diyerek oyuncuları da uyardığı belirlendi. İlk 7 haftadaki maçları tekrar tekrar izleyip, analiz eden Hırvat teknik adam, sahadaki doğru ve yanlışlarını tek tek oyuncularına gösterip, daha iyi olmak için neler yapmaları gerektiğini anlatıyor.
YASİN Öztekin de tıpkı Selçuk İnan gibi yeni kadroda ilk 11'deki yerini kaybetti. O da Süper Lig'de ilk 7 haftada 3 karşılaşmada sonradan oyuna girme şansı yakaladı. Toplamda 50 dakika süre alırken, gol ve asist katkısından bulunamadı.
NDİAYE ve Fernando'nun gelişiyle yedeğe düşen Selçuk İnan bu sezon henüz ilk 11'i göremedi. Osmanlıspor, Sivasspor ve Antalyaspor maçlarında sonradan oyuna giren yıldız, toplamda 53 dakika sahada kalırken gol ve asist üretemedi.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:54
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''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
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G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
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