 ''HAYDİ TÜRKİYEM'' – Fotomaç – 10 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ''HAYDİ TÜRKİYEM''

    ''HAYDİ TÜRKİYEM''

    Galatasaray'ın Fransız golcüsü , sosyal medya hesabı üzerinden Ampute Milli Takımı'na destek mesajı paylaştı.

    Galatasaray'ın Fransız golcüsü , sosyal medya hesabı üzerinden Ampute Milli Takımı'na destek mesajı paylaştı.

    Türkiye'nin İngiltere ile oynadığı müsabakayı takip eden yıldız oyuncu sevinme anından bir fotoğrafını takipçilerine aktararak, "Gol, haydi Türkiyem" yazılı bir paylaşımda bulundu.

    İşte o paylaşım...
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''HAYDİ TÜRKİYEM'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.