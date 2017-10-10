''HAYDİ TÜRKİYEM''
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabı üzerinden Ampute Milli Takımı'na destek mesajı paylaştı.
Türkiye'nin İngiltere ile oynadığı müsabakayı takip eden yıldız oyuncu sevinme anından bir fotoğrafını takipçilerine aktararak, "Gol, haydi Türkiyem" yazılı bir paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım...
Galatasaraylı Gomis'in gol sevinci: Haydi Türkiyem pic.twitter.com/iF1xpd86n4— Fotomaç (@fotomac) 9 Ekim 2017
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:33
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 27
Yorum
SSS OLSAYDIN O ZAMAN SAHADA.SENİ SAHADAN BİZ ÇIKARTMADIKYA..BUNAMIŞ BU LUCESKU....
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SİL BAŞTAN KADRO
Toplam 3
Yorum
Bahtiyar Yazıcı Lucescunun yardımcıları değişmeli,Ertuğrul Sağlam,Ünal karaman,Yıldıray Baştürk,Rüştü Recber,Hami mandıralı arasından seçilmeli,
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UEFA'DAN QUARESMA PAYLAŞIMI
Toplam 2
Yorum
utkan esas ,ana , temel bunlar eş anlamlı (anlamdaş) kelimelerdir. diyarbakır 1903 :)
''HAYDİ TÜRKİYEM'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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