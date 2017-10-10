 HAYALLERİNİ SÜSLÜYOR – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    HAYALLERİNİ SÜSLÜYOR

    HAYALLERİNİ SÜSLÜYOR

    Gomis, Ndiaye ve Feghouli kariyerlerinin ilk şampiyonluğunu G.Saray'da tatmak istiyor.

    formasıyla lige fırtına gibi bir giriş yapan ve 7 gol atan , Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli'nin konuştukları konuların başında şampiyonluk geliyor. Gomis, kariyerinde sadece bir kez Lyon'la Fransa Kupası sevinci yaşarken Ndiaye ve Feghouli'nin ise henüz kupaları bulunmuyor.

    GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ
    Üç futbolcu da sarı-kırmızılı forma altında kariyerlerinin ilk şampiyonluğunu tatmak istiyor. Bununla birlikte Gomis'in Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukların kutlamalarını YouTube'tan izlediği ve "Bu muhteşem taraftarla ben de bu sevinci yaşamak istiyorum" dediği belirtildi.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:37
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