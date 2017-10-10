 G.SARAY'DAN HAKAN BALTA AÇIKLAMASI – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    G.SARAY'DAN AÇIKLAMASI

    G.SARAY'DAN HAKAN BALTA AÇIKLAMASI

    Sezon başında kadroda düşünülmeyen ancak takımda kalan 'nın Florya'da kahvaltı bile yapamadığı haberlerine 'dan açıklama geldi.

    Yıldız futbolcuya Florya'da kahvaltı bile verilmediği iddialarına sarı kırmızılı kulüp şu yanıtı verdi;

    "Bugün HaberTürk gazetesinde "Kahvaltı Bile Yasak" başlığı altında yayınlanan haberdeki içerik tamamen gerçek dışıdır.

    Teknik bir karar sonucu bu sezonki A takım kadrosunda yer almayan oyuncumuz 'nın maddi-manevi tüm bireysel hakları kulübümüz tarafından korunmaktadır ve haberde iddia edildiği gibi oyuncumuzun şahsına herhangi bir yasaklama söz konusu değildir.

    Haberciliğini yalanlar üzerine oluşturan, gazetecilik mesleğini kişisel egolarını tatmin ile değiştiren, okuru hiçe sayarak çalıştığı gazetenin sayfalarını kendi hayal dünyalarına sermaye alt yapısı olarak kullanan bir anlayışın ürettiği bu tarz yalan haberlere camiamızın ve spor kamuoyunun itibar
    etmeyeceğine inanıyoruz.

    Saygılarımızla,

    Spor Kulübü"
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:15
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