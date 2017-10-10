G.SARAY'DAN HAKAN BALTA AÇIKLAMASI
Sezon başında kadroda düşünülmeyen ancak takımda kalan Hakan Balta'nın Florya'da kahvaltı bile yapamadığı haberlerine Galatasaray'dan açıklama geldi.
"Bugün HaberTürk gazetesinde "Kahvaltı Bile Yasak" başlığı altında yayınlanan haberdeki içerik tamamen gerçek dışıdır.
Teknik bir karar sonucu bu sezonki A takım kadrosunda yer almayan oyuncumuz Hakan Balta'nın maddi-manevi tüm bireysel hakları kulübümüz tarafından korunmaktadır ve haberde iddia edildiği gibi oyuncumuzun şahsına herhangi bir yasaklama söz konusu değildir.
Haberciliğini yalanlar üzerine oluşturan, gazetecilik mesleğini kişisel egolarını tatmin ile değiştiren, okuru hiçe sayarak çalıştığı gazetenin sayfalarını kendi hayal dünyalarına sermaye alt yapısı olarak kullanan bir anlayışın ürettiği bu tarz yalan haberlere camiamızın ve spor kamuoyunun itibar
etmeyeceğine inanıyoruz.
Saygılarımızla,
Galatasaray Spor Kulübü"
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 16:15
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TFF'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!
Toplam 5
Yorum
Hüseyin Katip Milli Takımın Hocaya ihtiyacı Yok Türk Milleti Lucescunun enkaz 5 yıl Kalmasını istiyor Demirören Yarumları oku sen Onur'un ile istifa et,
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BİRİ ASLAN'I GÖZETLİYOR
Toplam 14
Yorum
cimbomlular rodrigez tolga gomis maicon mariano ndiaye fernando muslera fequli denayer hagi podolski jardel tafarel simoviçdrogba prekazi ölümsüzdür
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OCAKTA G.SARAY’DA
Toplam 6
Yorum
hey gidi hey piyasa değeri 11 milyon euro olan adam için 2 milyon euro çok diyen var adam sezon sonu gelirse en az 4 milyon euro imza parası alır
G.SARAY'DAN HAKAN BALTA AÇIKLAMASI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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