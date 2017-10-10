GENÇLİK AŞISI

Transfer sezonunun şampiyonu G.Saray, devre arasında geleceğe de yatırım yapacak. Genç isimleri yakından takip eden Tudor'un Alanyaspor forması giyen Emre Akbaba ve Düsseldorf'tan Kaan Ayhan'ın isimlerini yönetime verdiği öğrenildi. Hırvat hocanın, Emre Akbaba için "Hem sert, hem ofansif biri. Emre'yi kadromda görmek isterim", Kaan içinse "Geleceği çok parlak bir oyuncu" dediği ifade edildi.