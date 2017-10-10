 GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ – Fotomaç – 10 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ

    GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ

    İngiliz basının iddiasına göre Galatasaray, Manchester United'ın Hollandalı yıldız ismi Daley Blind'i transfer listesine aldı.

    İngiliz basını, daha önce Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen Manchester United'ın Hollandalı savunma oyuncusu Daley Blind için Galatasaray'ın devreye girdiğini iddia etti.

    Daley Blind'in daha fazla forma şansı bulmak için ManU'dan ayrılmak istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı iddia edildi.

    Galatasaray'ın transfer listesinde daha önce de ilgilendiği fakat transferi gerçekleşmeyen Juventus'un sol bek oyuncusu Kwadwo Asamoah da yer alıyor.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:52
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.