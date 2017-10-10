GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ
İngiliz basının iddiasına göre Galatasaray, Manchester United'ın Hollandalı yıldız ismi Daley Blind'i transfer listesine aldı.
İngiliz basını, daha önce Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen Manchester United'ın Hollandalı savunma oyuncusu Daley Blind için Galatasaray'ın devreye girdiğini iddia etti.
Daley Blind'in daha fazla forma şansı bulmak için ManU'dan ayrılmak istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı iddia edildi.
Galatasaray'ın transfer listesinde daha önce de ilgilendiği fakat transferi gerçekleşmeyen Juventus'un sol bek oyuncusu Kwadwo Asamoah da yer alıyor.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 19:52
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''GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ''
Toplam 8
Yorum
zz61 yeni tarz 2010-2011 ler yaşanabilir bu adam kulüp kurtarma konusunda başarılı(!) hem artık deneyimli.kalmalı.Türk futbolu mu haha güldürmeyn
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TOLGA ZENGİN'DEN ANLAMLI ZİYARET
Toplam 2
Yorum
vbds dışrıdn olduğun kdr shdn olsydın en iyi klci olurdun tolg
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Eski futbolcular terörist başı Gülen ile aynı karede
Toplam 5
Yorum
galahhh ya bu fetöcüller hep galatasaraylimis
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