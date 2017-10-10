GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ

İngiliz basını, daha önce Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen Manchester United'ın Hollandalı savunma oyuncusu Daley Blind için Galatasaray'ın devreye girdiğini iddia etti.

Daley Blind'in daha fazla forma şansı bulmak için ManU'dan ayrılmak istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı iddia edildi.

Galatasaray'ın transfer listesinde daha önce de ilgilendiği fakat transferi gerçekleşmeyen Juventus'un sol bek oyuncusu Kwadwo Asamoah da yer alıyor.