Galatasaray Divan Kurulu toplantısı yarın yapılacak

Gayrettepe Dedeman Otel'de İrfan Aktar başkanlığında düzenlenecek toplantıda, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de hazır bulunacak.

Toplantıda, Galatasaray Sportif AŞ'nin 3 aylık mali işlemleriyle ilgili üyelere bilgilendirmede bulunulacağı ve kulüp başkanı Dursun Özbek'in de eylül ayı toplantısında 13 üye tarafından kulüp işlemleriyle ilgili yönelttiği soruları cevaplandıracağı aktarıldı.