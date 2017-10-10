Galatasaray Divan Kurulu toplantısı yarın yapılacak
Galatasaray Kulübünün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Gayrettepe Dedeman Otel'de İrfan Aktar başkanlığında düzenlenecek toplantıda, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de hazır bulunacak.
Toplantıda, Galatasaray Sportif AŞ'nin 3 aylık mali işlemleriyle ilgili üyelere bilgilendirmede bulunulacağı ve kulüp başkanı Dursun Özbek'in de eylül ayı toplantısında 13 üye tarafından kulüp işlemleriyle ilgili yönelttiği soruları cevaplandıracağı aktarıldı.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:31
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SİZİ DE UNUTMAYACAK!
Toplam 2
Yorum
seda ampute tmillilerimizde istek amac inanmislik vardi,digerlerinde ise paraya doyumsuzluk vardi,allah yürekten isteyene verir
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DESTAN
Toplam 6
Yorum
wolverine82 Allah razı olsun hepinizden bu gururu bize yaşattığınız için
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 26
Yorum
dalgamı geçiyorsun Kulüplerinde az oynayan futbolculardan bahsetmişsin.O zaman kadroya alma.Mehmet Topal,Arda,Volkan Şen neden izlanda maçında oynadı ?
Galatasaray Divan Kurulu toplantısı yarın yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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