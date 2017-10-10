''FUTBOLU BIRAK!''
Sezon başında Galatasaray'dan Nice'e transfer olan Wesley Sneijder'e ülkesi Hollanda'dan sürpriz bir çağrı yapıldı.
Hollandalılar, Wesley Sneijder'in kariyerini noktalamasını ya da eski kulübü Ajax'a dönmesini istiyor. Hollanda'da bir gazetenin internet sitesi üzerinden yaptığı ankette Sneijder ile ilgili ilginç bir sonuç çıktı. 'Wesley Sneijder bu sezonun ardından ne yapmalı?' şeklindeki soruya yanıt verenlerin %45'i, 'Sneijder futbolu bıraksın' cevabını kullandı.
Ankete katılanların %34'lük kısmı ise 'Ajax'a dönsün' seçeneğini tercih etti. %11'lik kesim ise Sneijder'in Nice'te devam etmesi gerektiğini belirtti.
Geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir ile de anılan Wesley Sneijder'in arası Nice Teknik Direktörü Favre ile de barışmıyor. Favre geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Sneijder'in eksikleri olduğunu ve fiziksel olarak hazır hale gelemediğini dile getirmişti.
Nice ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Wesley Sneijder'in sezon sonunda nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu...
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:32
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SİZİ DE UNUTMAYACAK!
Toplam 2
Yorum
seda ampute tmillilerimizde istek amac inanmislik vardi,digerlerinde ise paraya doyumsuzluk vardi,allah yürekten isteyene verir
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DESTAN
Toplam 6
Yorum
wolverine82 Allah razı olsun hepinizden bu gururu bize yaşattığınız için
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 26
Yorum
dalgamı geçiyorsun Kulüplerinde az oynayan futbolculardan bahsetmişsin.O zaman kadroya alma.Mehmet Topal,Arda,Volkan Şen neden izlanda maçında oynadı ?
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