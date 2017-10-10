F.BAHÇE İLE BAŞLADI
İki hafta sonra oynanacak olan Fenerbahçe maçı şimdiden gündemi meşgul etmeye başlarken, Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Fernando'yla ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı.
İKİ MAÇI DA KAZANDI
O karşılaşmayı Porto 3-1 kazanırken rövanşında da Fernando yine 90 dakika oynadı ve İstanbul'daki maçı da Porto 2-1 galip kapattı. İlk Avrupa maçına çıktığı maçı hiç unutmayan ve Galatasaray ile de Fenerbahçe karşısında galibiyete ulaşmak isteyen tecrübeli oyuncunun derbiyi iple çektiği belirtiliyor.
MEiRELES VE ALVES iKNA ETTi
Fernando'nun G.Saray'ı seçmesinde de iki eski F.Bahçelinin önemli rolü bulunuyor. Transferi öncesi, "M. City'nin beni Galatasaray'a satmak istemesi onlar için iyi olabilir ama benim için değil" diyen Sambacı, daha sonra Porto'dan eski arkadaşları Meireles ve Bruno ile konuştuktan sonra karar değiştirdi.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 03:48
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''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
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G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
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