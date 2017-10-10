 Divan yarın toplanıyor – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    Divan yarın toplanıyor

    Divan yarın toplanıyor
    EKİM ayı Olağan Divan Toplantısı yarın Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilecek... Toplantıda, Sportif AŞ'nin ilk 3 aylık mali işlemleriyle ilgili Divan üyelerine bilgi verilecek. Ayrıca başkan Dursun Özbek üyelerden gelen soruları yanıtlayacak. Özbek'in futbol takımı ve güncel konularla ilgili de değerlendirmeler yapması bekleniyor.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:27
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