DEVRE ARASI GİDİYOR
Geçtiğimiz iki sezonda takımın en önemli hücum silahlarından biri olmasına rağmen bu sezon yedek kulübesinden çıkamayan Yasin Öztekin ayrılık kararı aldı...
Milli futbolcuya menajeri aracılığıyla Almanya'dan iki kulübün resmi teklif yaptığı öğrenildi. Yasin yeniden Bundesliga'ya gitmeye sıcak bakıyor.
İSTEMEYEN ADAMI TUTMAM!
Tecrübeli yıldızın ayrılık kararını Cenk Ergün ve Igor Tudor'a da ilettiği belirtiliyor. Tudor'un Yasin'le ilgili yönetime, "Burada durmak istemeyen kimseyi takımda tutamam" dediği ifade ediliyor.
KULÜBE GELEN BİR TEKLİF YOK
YÖNETİM de daha önce zam krizi yaşadığı Yasin Öztekin'le yolları ayırmaya sıcak bakıyor. Fakat yıldız futbolcuya talip olan Alman kulüpleri şu ana kadar Sarı-Kırmızılılar'a herhangi bir teklif yapmadı.
BU SEZON GOL VEYA ASİSTİ YOK
FEGHOULI transferi ve Rodrigues'in yüksek formu sonrası bu sezon ligde hiç 11'de oynayamayan Yasin ancak son dakikalarda şans bulabiliyor. Yıldız futbolcu şu ana kadar gol ve asist üretemedi.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:03
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"Bu 'Utanma Özürlü' hâlâ başta kalacak mı?"
Toplam 5
Yorum
HCK / BJK ŞU TERİM LOBİSİNİN HARCADIĞI VE BU ENTRİKALARIN BİTMEYECEĞİ GERÇEĞİYLE TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAM DİYEN (RASİM KARA) NEDEN GETİRİLMEZ ACABA...!?
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KAHVALTI BİLE YASAK!
Toplam 9
Yorum
baksoy Bir kulüp bu kadar hizmet etmiş futbolcusuna bu şekilde davranır mı ?
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KAAN AYHAN SAVAŞI
Toplam 4
Yorum
aynen bence de bjk çekilsin aradan fiyat yükseltmeye gerek yok. zaten bjknin 2 kadrosu var biri barça diğeri madrid. hergün antrenmanda el classico oynuyor
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