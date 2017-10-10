 DEVRE ARASI GİDİYOR – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    DEVRE ARASI GİDİYOR

    DEVRE ARASI GİDİYOR

    Geçtiğimiz iki sezonda takımın en önemli hücum silahlarından biri olmasına rağmen bu sezon yedek kulübesinden çıkamayan Yasin Öztekin ayrılık kararı aldı...

    Milli futbolcuya menajeri aracılığıyla Almanya'dan iki kulübün resmi teklif yaptığı öğrenildi. Yasin yeniden Bundesliga'ya gitmeye sıcak bakıyor.

    İSTEMEYEN ADAMI TUTMAM!
    Tecrübeli yıldızın ayrılık kararını Cenk Ergün ve Igor Tudor'a da ilettiği belirtiliyor. Tudor'un Yasin'le ilgili yönetime, "Burada durmak istemeyen kimseyi takımda tutamam" dediği ifade ediliyor.

    KULÜBE GELEN BİR TEKLİF YOK
    YÖNETİM de daha önce zam krizi yaşadığı Yasin Öztekin'le yolları ayırmaya sıcak bakıyor. Fakat yıldız futbolcuya talip olan Alman kulüpleri şu ana kadar Sarı-Kırmızılılar'a herhangi bir teklif yapmadı.

    BU SEZON GOL VEYA ASİSTİ YOK
    FEGHOULI transferi ve Rodrigues'in yüksek formu sonrası bu sezon ligde hiç 11'de oynayamayan Yasin ancak son dakikalarda şans bulabiliyor. Yıldız futbolcu şu ana kadar gol ve asist üretemedi.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:03
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