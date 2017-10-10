DERBİ BİLETİ FİYATLARI BELLİ OLDU
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi biletlerini Gençlerbirliği ve Alanya maçlarını da dahil ederek 3'lü paket halinde satışa çıkardı.
Galatasaray'ın bu maç için 11 kategori üzerinden 11 farklı fiyat belirledi. Fiyatlar 1600 TL ile 217 TL arasında değişiyor.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 9, 11 ve 13. haftalarında Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor maçlarının biletleri 3'lü paket ile satışa çıktı.
Hem derbiyi, hem de Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında zirve coşkusuna ortak olmak isteyen taraftarlarımız avantajlı paketi Beyoğlu GSStore, Aslanlı Yol gişeleri, Aktif Satış Noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satın alabilecekler.
ÖNEMLİ NOTLAR:
• Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.
• Passolig hizmet bedeli, bilet ücretine dahildir.
• Türk Telekom Stadyumu Aslanlı Yol gişeleri haftanın her günü 09:00-18:00 arası hizmet vermektedir.
• Beyoğlu GSStore haftanın her günü 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
• Size en yakın aktif satış noktalarını www.nkolay.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
• Bir taraftar farklı T.C. kimlik numaraları girerek 2 (iki) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın GS logolu Passolig kartı olması zorunludur.
• Passolig kartı olan taraftarlarımız, Passolig çağrı merkezinden bilet alımı ve transferini gerçekleştirebilirler.
• Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.
• 0-6 yaş ücretsizdir.
• E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 19:47
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''GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ''
Toplam 8
Yorum
zz61 yeni tarz 2010-2011 ler yaşanabilir bu adam kulüp kurtarma konusunda başarılı(!) hem artık deneyimli.kalmalı.Türk futbolu mu haha güldürmeyn
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TOLGA ZENGİN'DEN ANLAMLI ZİYARET
Toplam 2
Yorum
vbds dışrıdn olduğun kdr shdn olsydın en iyi klci olurdun tolg
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Eski futbolcular terörist başı Gülen ile aynı karede
Toplam 5
Yorum
galahhh ya bu fetöcüller hep galatasaraylimis
DERBİ BİLETİ FİYATLARI BELLİ OLDU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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