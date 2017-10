DERBİ BİLETİ FİYATLARI BELLİ OLDU

Galatasaray Kulübü, ligde 9, 11 ve 13. haftalarda Türk Telekom Stadı'nda oynayacakları Fenerbahçe , Gençlerbirliği ve Alanyaspor maçlarının biletlerini 3'lü paket halinde satışa çıkardı.Galatasaray'ın bu maç için 11 kategori üzerinden 11 farklı fiyat belirledi. Fiyatlar 1600 TL ile 217 TL arasında değişiyor.

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 9, 11 ve 13. haftalarında Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor maçlarının biletleri 3'lü paket ile satışa çıktı.

Hem derbiyi, hem de Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında zirve coşkusuna ortak olmak isteyen taraftarlarımız avantajlı paketi Beyoğlu GSStore, Aslanlı Yol gişeleri, Aktif Satış Noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satın alabilecekler.



ÖNEMLİ NOTLAR:

• Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

• Passolig hizmet bedeli, bilet ücretine dahildir.

• Türk Telekom Stadyumu Aslanlı Yol gişeleri haftanın her günü 09:00-18:00 arası hizmet vermektedir.

• Beyoğlu GSStore haftanın her günü 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

• Size en yakın aktif satış noktalarını www.nkolay.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

• Bir taraftar farklı T.C. kimlik numaraları girerek 2 (iki) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın GS logolu Passolig kartı olması zorunludur.

• Passolig kartı olan taraftarlarımız, Passolig çağrı merkezinden bilet alımı ve transferini gerçekleştirebilirler.

• Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

• 0-6 yaş ücretsizdir.

• E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.