BİRİ ASLAN'I GÖZETLİYOR

Fransa'nın prestijli gazetesi L'Equipe'e kapak olan Galatasaray birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti. Almanya, İngiltere ve İspanya'da görev yapan scoutlar, sarı-kırmızılı futbolcuları izlemeye başladı. Köln, altyapısını Almanya'da alan Tolga Ciğerci'yi; Real Betis ve Celta Vigo, Garry Rodrigues'i; Premier Lig kulüpleri de Badou Ndiaye'nin performansını yakından takip ediyor. Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda oynadığı lig maçlarına birçok yabancı gözlemcinin geldiği öğrenildi. Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinde 8 milyon Euro'ya çıkış opsiyonu bulunuyor. Ndiaye'nin serbest kalma maddesi ise 18 milyon Euro.



CAZİP TEKLİFLER YOLDA

Yazın Bruma'yı bonuslarla 15 milyon Euro'ya satan Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı takımın bu başarılı performansını devam ettirmesi halinde Avrupa'daki kulüplerden oyuncuları için cazip teklifler alacağına inanıyor.



Sabah