BİRİ ASLAN'I GÖZETLİYOR
Galatasaray’ın yıldız oyuncuları Avrupa kulüplerinin yakın takibinde. Sarı-kırmızılı takımın İstanbul'daki maçlarını izleyen scoutlar, özellikle Tolga Ciğerci, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'i mercek altına aldı. 3 futbolcuya Alman, İngiliz ve İspanyol talipler var...
Fransa'nın prestijli gazetesi L'Equipe'e kapak olan Galatasaray birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti. Almanya, İngiltere ve İspanya'da görev yapan scoutlar, sarı-kırmızılı futbolcuları izlemeye başladı. Köln, altyapısını Almanya'da alan Tolga Ciğerci'yi; Real Betis ve Celta Vigo, Garry Rodrigues'i; Premier Lig kulüpleri de Badou Ndiaye'nin performansını yakından takip ediyor. Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda oynadığı lig maçlarına birçok yabancı gözlemcinin geldiği öğrenildi. Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinde 8 milyon Euro'ya çıkış opsiyonu bulunuyor. Ndiaye'nin serbest kalma maddesi ise 18 milyon Euro.
CAZİP TEKLİFLER YOLDA
Yazın Bruma'yı bonuslarla 15 milyon Euro'ya satan Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı takımın bu başarılı performansını devam ettirmesi halinde Avrupa'daki kulüplerden oyuncuları için cazip teklifler alacağına inanıyor.
Sabah
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 08:28
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 27
Yorum
SSS OLSAYDIN O ZAMAN SAHADA.SENİ SAHADAN BİZ ÇIKARTMADIKYA..BUNAMIŞ BU LUCESKU....
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SİL BAŞTAN KADRO
Toplam 3
Yorum
Bahtiyar Yazıcı Lucescunun yardımcıları değişmeli,Ertuğrul Sağlam,Ünal karaman,Yıldıray Baştürk,Rüştü Recber,Hami mandıralı arasından seçilmeli,
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UEFA'DAN QUARESMA PAYLAŞIMI
Toplam 2
Yorum
utkan esas ,ana , temel bunlar eş anlamlı (anlamdaş) kelimelerdir. diyarbakır 1903 :)
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