 BİRİ ASLAN'I GÖZETLİYOR – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    BİRİ ASLAN'I GÖZETLİYOR

    BİRİ ASLAN'I GÖZETLİYOR

    Galatasaray’ın yıldız oyuncuları Avrupa kulüplerinin yakın takibinde. Sarı-kırmızılı takımın İstanbul'daki maçlarını izleyen scoutlar, özellikle Tolga Ciğerci, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'i mercek altına aldı. 3 futbolcuya Alman, İngiliz ve İspanyol talipler var...

    Fransa'nın prestijli gazetesi L'Equipe'e kapak olan Galatasaray birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti. Almanya, İngiltere ve İspanya'da görev yapan scoutlar, sarı-kırmızılı futbolcuları izlemeye başladı. Köln, altyapısını Almanya'da alan Tolga Ciğerci'yi; Real Betis ve Celta Vigo, Garry Rodrigues'i; Premier Lig kulüpleri de Badou Ndiaye'nin performansını yakından takip ediyor. Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda oynadığı lig maçlarına birçok yabancı gözlemcinin geldiği öğrenildi. Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinde 8 milyon Euro'ya çıkış opsiyonu bulunuyor. Ndiaye'nin serbest kalma maddesi ise 18 milyon Euro.

    CAZİP TEKLİFLER YOLDA
    Yazın Bruma'yı bonuslarla 15 milyon Euro'ya satan Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı takımın bu başarılı performansını devam ettirmesi halinde Avrupa'daki kulüplerden oyuncuları için cazip teklifler alacağına inanıyor.

    Sabah

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 08:28
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