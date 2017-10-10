 Aslan hücum çalıştı – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    Aslan hücum çalıştı

    Aslan hücum çalıştı
    CUMARTESİ günü Konya deplasmanına çıkacak olan lider Galatasaray, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü. Florya'ya Tudor yönetiminde yapılan idmanda, tempolu koşu yapan sarı-kırmızılılar, dar alanda top kapma ve pas çalıştı. Ana bölümde ise hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Sarı-kırmızılılar, bugünde idman yapacaklar.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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