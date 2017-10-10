Aslan hücum çalıştı

CUMARTESİ günü Konya deplasmanına çıkacak olan lider Galatasaray, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü. Florya'ya Tudor yönetiminde yapılan idmanda, tempolu koşu yapan sarı-kırmızılılar, dar alanda top kapma ve pas çalıştı. Ana bölümde ise hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Sarı-kırmızılılar, bugünde idman yapacaklar.