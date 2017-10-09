 TUDOR'A TEKLİF – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    TUDOR'A TEKLİF

    TUDOR'A TEKLİF
    Finlandiya yenilgisi sonrasında Ante Cacic'in görevine son veren Hırvat Futbol Federasyonu'nun Tudor'a teklif götürdüğü ileri sürüldü. Sloboda Dalmacija haberinde genç hocanın düşünmek için zaman istediğine yer verdi.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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