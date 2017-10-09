Tudor'a milli teklif
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:53
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''BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI''
Toplam 7
Yorum
Mehmet Arkadaş haftada 1 idman bile yapmayan adamı BJK maçında 90 dakika sahada tutmak nasıl bir aklın karıdır? Süründü sahada... Hocasın güya...
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FORMAYI UNUTTULAR
Toplam 3
Yorum
team system bjk Doğru Dürüst Türkçe konuşmaktan aciz Yasin Öztekin Ferrari İtalia gibi bir arabayı nasıl kullanacak ?
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FORMAYI UNUTTULAR
Toplam 3
Yorum
team system bjk İtalyanların yerine olsam Yasin Öztekinin aldığı Ferrariyi 2. elde olsa , Bu markaya yapılmış bir hakaret ve saygısızlık olarak kabul ederim
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